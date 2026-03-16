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Dow Jones News
16.03.2026 18:27 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Commerzbank haussieren mit Unicredit-Offerte

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Commerzbank haussieren mit Unicredit-Offerte

DOW JONES--Etwas fester hat der deutsche Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Positive Impulse erhielt der Markt am Nachmittag von der Wall Street, wo es zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste kam. Ein leichter Rückgang der Ölpreise half, die Stimmung aufzuhellen. Marktteilnehmer machten dafür die Bemühungen verantwortlich, die Blockade der Straße von Hormus aufzuheben. US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Bündnispartnern gedroht, sollten sie die Vereinigten Staaten in ihren Bemühungen nicht unterstützen, die Meerenge wieder zu öffnen. Dem Verteidigungsbündnis stellte Trump andernfalls eine "sehr schlechte" Zukunft in Aussicht. Die Reaktion der Allierten fiel allerdings zunächst zurückhaltend aus. Daneben nährte ein deutlich schwächer als erwartet ausgefallener Empire State Manufacturing Index in den USA zaghafte Zinssenkungshoffnungen.

Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 23.564 Punkte. Angeführt wurde der Index von den Aktien der Commerzbank, die sich um 8,6 Prozent verteuerten, nachdem die italienische Großbank Unicredit ein freiwilliges Übernahmeangebot vorgelegt hatte mit dem Ziel, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten. Mit einer Beteiligung von über 30 Prozent müsste Unicredit keine Pflichtofferte mehr abgeben und anders als jetzt nicht darauf achten, dass ihr Anteil im Zuge der laufenden Aktienrückkäufe der Commerzbank diese Schwelle nicht überschreitet. Überdies könnte sie Aktien am Markt erwerben. Aktienhändler sprachen daher von einem cleveren Schachzug der Italiener. Die Commerzbank wiederum teilte mit, sie sehe in dem Angebot keine Gesprächsgrundlage.

Hypoport schlossen 0,3 Prozent höher. Ein Marktteilnehmer sprach von "knackigen" Geschäftszahlen, die sich über den Erwartungen bewegten. Der Immobiliendienstleister hat die EBIT-Marge im abgelaufenen Jahr stark auf 12 von 7 Prozent gesteigert. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird eine Verdoppelung der Marge angestrebt.

Nach einer Kaufempfehlung der UBS ging es für die Bayer-Aktie um 3,8 Prozent nach oben. Die Analysten betonten ihre positive Grundhaltung zum Kerngeschäft des Pharmakonzerns. Die jüngsten Schlagzeilen unterstützten eine potenzielle Lösung der Glyphosat-Klagen. 

=== 
Index     zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       23.564  0,5    -3,8 
DAX-Future   23.600  1,2    -5,1 
XDAX      23.594  1,2    -4,0 
MDAX      28.952  0,5    -5,5 
TecDAX      3.559  -0,4    -1,8 
SDAX      16.766  -0,1    -2,4 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   126,13   23 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

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