Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 18. März 2026 - Orell Füssli verzeichnete 2025 ein sehr gutes Geschäftsjahr mit starkem Wachstum und einem Ergebnis, das über dem Vorjahr lag. Die Gruppe steigerte den Umsatz im fünften Jahr in Folge auf CHF 272.8 Mio. (Vorjahr CHF 252.5 Mio.). Bereinigt um akquisitionsbedingte Amortisationen liegt das mit dem Vorjahr vergleichbare EBIT bei CHF 29.8 Mio. (+32% zum Vorjahr). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich stärker als erwartet um zwei Prozentpunkte auf 10.9% (Vorjahr 8.9%). Der Reingewinn stieg um 31% auf CHF 23 Mio. (Vorjahr CHF 17.5 Mio.). Orell Füssli verfügt per Ende 2025 über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 66% (Vorjahr 74 %).
Dank der konsequenten Strategieumsetzung konnte Orell Füssli seine Geschäftsbereiche mit den Schwerpunkten Sicherheit, Bildung und digitale Nachweise gezielt weiterentwickeln. Im Geschäftsjahr 2025 übertraf das Umsatzwachstum das angestrebte Zielband von 4-6% deutlich. Gleichzeitig konnte die Profitabilität - trotz erhöhter Ausgaben für Technologieentwicklung - weiter verbessert werden. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind daher sehr zuversichtlich, dass Orell Füssli die strategischen Ziele 2028 erreichen wird.
Sicherheitsdruck
Die weltweite Nachfrage nach Banknoten bleibt hoch und die Zahl der gedruckten Banknoten wuchs in den letzten fünf Jahren kontinuierlich. Im Berichtsjahr gewann Orell Füssli zudem einen internationalen Auftrag für den Druck von Pässen. Letztes Jahr stellte Orell Füssli erneut rund 600'000 Schweizer Führerausweise bereit. Die Division stärkte ihre Position auch als Innovationsführer und präsentierte mehrere Neuheiten an internationalen Fachkonferenzen.
Industrielle Systeme (Zeiser)
Buchhandel
Das Marktumfeld war aufgrund der verhaltenen Konsumentenstimmung anspruchsvoll, trotzdem wuchsen sowohl der stationäre Handel als auch der online Handel profitabel. Das E-Commerce-Geschäft konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Insbesondere das digitale Geschäft mit eBooks und eReadern lag über den Erwartungen. Auch das Firmenkundengeschäft der Delivros Orell Füssli AG verzeichnete erneut eine Steigerung. Veränderungen im Marktumfeld nahm Orell Füssli Thalia zum Anlass, das Spielwarensortiment in ausgewählten Filialen und im E-Commerce gezielt auszubauen.
Verlage
Digitale Nachweise
Procivis hat ihre Stellung in diesem Markt weiter gefestigt und ist eine führende Anbieterin. Im Jahr 2025 lag der Fokus auf der Erschliessung der definierten Zielmärkte, vornehmlich in Europa sowohl auf Behördenebene als auch in der Privatwirtschaft. So qualifizierte sich Procivis als «Beneficiary Partner» für das von der EU-Kommission mitfinanzierte Konsortium WE BUILD. In diesem Grossprojekt mit über 180 Organisationen aus 30 Ländern agiert Procivis als Technologieanbieterin, um praxisnahe Anwendungsfälle des Ökosystems zu testen und zu implementieren.
Procivis One, die modulare Open Source Technologie für digitale Identitäten, Nachweise & Wallets, hat im Jahr 2025 entscheidende Meilensteine erreicht. Die Lösung ist vollständig konform mit eIDAS 2.0 und interoperabel mit der Referenz-Implementierung des EUDI-Wallets sowie mit der schweizerischen E-ID Vertrauensinfrastruktur.
Dividende
Neuwahlen Verwaltungsrat
Aussichten 2026
Die Wachstumsstrategie wird auch im laufenden Jahr konsequent vorangetrieben. Für 2028 bestätigt Orell Füssli das Umsatzziel von CHF 300 Mio. und prognostiziert eine EBIT-Marge von 8.5-9.5%.
Kennzahlen Orell Füssli Gruppe
1. Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 20. Mai 2026
2. Lernende sind als 0.5 FTE ausgewiesen
Orell Füssli verwendet alternative Performance Kennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach Swiss GAAP FER sind im Geschäftsbericht 2025 dargestellt.
Agenda
Kontakt
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: MM-OF Jahresergebnis 2025_DE
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Orell Füssli AG
|Dietzingerstrasse 3
|8003 Zürich
|Schweiz
|Fax:
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|E-Mail:
|info@orellfuessli.com
|Internet:
|https://www.orellfuessli.com/
|ISIN:
|CH0003420806
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
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2293090 18.03.2026 CET/CEST