Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Orell Füssli AG: Orell Füssli verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2025



18.03.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Orell Füssli verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 Umsatz wächst um 8%, bereinigtes EBIT steigt um 32%

Reingewinn steigt um 31% auf CHF 23 Mio.

Positive Zwischenbilanz der Strategie 2028

Mittelfristziele bis 2028 erhöht und präzisiert

Dividendenerhöhung auf CHF 5.80 pro Aktie vorgeschlagen Zürich, 18. März 2026 - Orell Füssli verzeichnete 2025 ein sehr gutes Geschäftsjahr mit starkem Wachstum und einem Ergebnis, das über dem Vorjahr lag. Die Gruppe steigerte den Umsatz im fünften Jahr in Folge auf CHF 272.8 Mio. (Vorjahr CHF 252.5 Mio.). Bereinigt um akquisitionsbedingte Amortisationen liegt das mit dem Vorjahr vergleichbare EBIT bei CHF 29.8 Mio. (+32% zum Vorjahr). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich stärker als erwartet um zwei Prozentpunkte auf 10.9% (Vorjahr 8.9%). Der Reingewinn stieg um 31% auf CHF 23 Mio. (Vorjahr CHF 17.5 Mio.). Orell Füssli verfügt per Ende 2025 über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 66% (Vorjahr 74 %). Dank der konsequenten Strategieumsetzung konnte Orell Füssli seine Geschäftsbereiche mit den Schwerpunkten Sicherheit, Bildung und digitale Nachweise gezielt weiterentwickeln. Im Geschäftsjahr 2025 übertraf das Umsatzwachstum das angestrebte Zielband von 4-6% deutlich. Gleichzeitig konnte die Profitabilität - trotz erhöhter Ausgaben für Technologieentwicklung - weiter verbessert werden. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind daher sehr zuversichtlich, dass Orell Füssli die strategischen Ziele 2028 erreichen wird. Sicherheitsdruck

Die Division Sicherheitsdruck blickt auf ein herausragendes Geschäftsjahr zurück und steigerte den Umsatz 2025 dank sehr hoher Auslastung über das ganze Jahr hinweg deutlich auf CHF 99.7 Mio. (Vorjahr CHF 86.4 Mio.). Das EBIT verbesserte sich aufgrund des höheren Umsatzes, einem vorteilhaften Produktmix und Massnahmen im Bereich der operativen Effizienz auf CHF 21.3 Mio. (Vorjahr CHF 12.9 Mio.). Dank mehrerer Neukundengewinne und eines diversifizierten Kundenportfolios ist die Druckereiauslastung für 2026 gesichert und erste Aufträge für 2027 liegen bereits vor. Die weltweite Nachfrage nach Banknoten bleibt hoch und die Zahl der gedruckten Banknoten wuchs in den letzten fünf Jahren kontinuierlich. Im Berichtsjahr gewann Orell Füssli zudem einen internationalen Auftrag für den Druck von Pässen. Letztes Jahr stellte Orell Füssli erneut rund 600'000 Schweizer Führerausweise bereit. Die Division stärkte ihre Position auch als Innovationsführer und präsentierte mehrere Neuheiten an internationalen Fachkonferenzen. Industrielle Systeme (Zeiser)

Die Division Industrielle Systeme verzeichnete 2025 ein anspruchsvolles Jahr. Die angespannte wirtschaftliche Lage in vielen Ländern sowie die Sparmassnahmen der US-Regierung belasteten das Geschäft im Bereich Serialisierung und führten zur Verschiebung mehrerer Grossaufträge. Zudem wirkte sich die Abschwächung des US-Dollars negativ auf die Ertragslage aus. Zeiser erzielte 2025 einen Umsatz von CHF 23.0 Mio. (Vorjahr CHF 24.8 Mio.). Das EBIT belief sich auf CHF 2.2 Mio. (Vorjahr CHF 3.5 Mio.). Das Geschäft mit Nummerierwerken entwickelte sich dank der hohen weltweiten Banknotenproduktion über den Erwartungen, wobei insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine steigende Nachfrage zu verzeichnen war. Die Anzahl der Aufträge für Passmaschinen lag unter der Planung und obwohl die Nachfrage nach Echtzeit-Tracking und Rückverfolgbarkeit im Sicherheitsdruck zunahmen, verzögerten sich einige Auftragserteilungen. Zeiser startete jedoch mit einem soliden Auftragsbestand ins Jahr 2026. Zudem gingen im letzten Quartal 2025 mehrere Einladungen zu Ausschreibungen für Track & Trace-Systeme ein. Buchhandel

Orell Füssli Thalia AG verzeichnete 2025 erneut ein gutes Jahr und konnte seine Führungsposition im Schweizer Buchhandel erfolgreich weiter ausbauen. Quotenkonsolidiert verbesserte sich der Umsatz des Buchhandels auf CHF 128.3 Mio. (Vorjahr CHF 124.3 Mio.). Das entsprechende EBIT stieg auf CHF 10.5 Mio. (Vorjahr CHF 9.3 Mio.). Das Marktumfeld war aufgrund der verhaltenen Konsumentenstimmung anspruchsvoll, trotzdem wuchsen sowohl der stationäre Handel als auch der online Handel profitabel. Das E-Commerce-Geschäft konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden. Insbesondere das digitale Geschäft mit eBooks und eReadern lag über den Erwartungen. Auch das Firmenkundengeschäft der Delivros Orell Füssli AG verzeichnete erneut eine Steigerung. Veränderungen im Marktumfeld nahm Orell Füssli Thalia zum Anlass, das Spielwarensortiment in ausgewählten Filialen und im E-Commerce gezielt auszubauen. Verlage

Die Orell Füssli Verlage stehen für qualitativ hochwertige Bildungsmedien, juristische Medien und Kinderbücher. Sie haben sich in den letzten Jahren zu einer führenden Anbieterin von Lehr- und Lernmedien in der Schweiz entwickelt. Die Verlage erzielten ein gutes Jahresergebnis, das dank hohem Kostenbewusstsein über den Erwartungen lag. Die Übernahme des Verlag SKV hat zu einem weiteren signifikanten Wachstum der Verlage geführt. Alle vier Verlage - hep, SKV, Orell Füssli Juristische Medien sowie Orell Füssli Kinderbücher - werden im ersten Halbjahr 2026 in einer neuen rechtlichen Einheit «Orell Füssli Verlage AG» zusammengefasst. Am Markt treten die Verlage wie bis anhin eigenständig und unabhängig auf. Digitale Nachweise

Der Markt für digitale Identitäten steht an einem Wendepunkt. Mit der Einführung der eIDAS 2.0-Regulierung hat die EU 2024 den Grundstein für eine einheitliche digitale Identitätsinfrastruktur im EU-Markt gelegt. Bis Ende 2026 sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihren Bürgern eine digitale Identitätswallet, ein sogenanntes EUDI-Wallet, zur Verfügung zu stellen. Die Schweiz folgt diesem Trend und plant im kommenden Dezember ihren Bürgern eine elektronische Identität im swiyu-Wallet anzubieten. Diese Marktentwicklungen bestätigen das gute Timing der Softwarelösung Procivis One für digitale Identitäten und Nachweise. Procivis hat ihre Stellung in diesem Markt weiter gefestigt und ist eine führende Anbieterin. Im Jahr 2025 lag der Fokus auf der Erschliessung der definierten Zielmärkte, vornehmlich in Europa sowohl auf Behördenebene als auch in der Privatwirtschaft. So qualifizierte sich Procivis als «Beneficiary Partner» für das von der EU-Kommission mitfinanzierte Konsortium WE BUILD. In diesem Grossprojekt mit über 180 Organisationen aus 30 Ländern agiert Procivis als Technologieanbieterin, um praxisnahe Anwendungsfälle des Ökosystems zu testen und zu implementieren. Procivis One, die modulare Open Source Technologie für digitale Identitäten, Nachweise & Wallets, hat im Jahr 2025 entscheidende Meilensteine erreicht. Die Lösung ist vollständig konform mit eIDAS 2.0 und interoperabel mit der Referenz-Implementierung des EUDI-Wallets sowie mit der schweizerischen E-ID Vertrauensinfrastruktur. Dividende

Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 20. Mai 2026 vor, die Dividende von CHF 4.40 auf CHF 5.80 je Aktie zu erhöhen. Der Vorschlag folgt der langfristigen Dividendenpolitik von Orell Füssli welche vorsieht, 60-80% des Reingewinns an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Neuwahlen Verwaltungsrat

Auf Grund der Amtszeit- resp. Altersbeschränkung für Verwaltungsräte stellen sich Dr. Thomas Moser und Johannes Schaede nicht mehr zur Wahl an der nächsten Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Rosmarie Schlup und Herrn Martin Thorbjörnson als neue Mitglieder des Verwaltungsrates. Frau Schlup ist Stellvertretendes Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank, sie führt diese Funktion im I. Departement in Zürich aus. Herr Thorbjörnson ist schwedisch-deutscher Doppelbürger und verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung unter anderem auch in der Sicherheitsdruck Industrie durch seine bisherigen Positionen bei den Firmen Giesecke+Devrient und Crane Currency. Aussichten 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 ist Orell Füssli optimistisch und geht von einem weiteren Wachstum aus. Nach Jahren, in denen das Umsatzwachstum der Gruppe über dem Wachstumskorridor von 4-6% jährlichem Wachstum lag, wird es sich 2026 im unteren Bereich des Korridors oder leicht darunter bewegen. Die EBIT-Marge wird, basierend auf dem Produktmix im Auftragsbestand, bei rund 9% erwartet. Wegen des saisonalen Geschäfts im Buchhandel und bei den Verlagen sowie der aktuellen Produktionsplanung im Sicherheitsdruck wird das zweite Halbjahr 2026 stärker ausfallen als das Erste. Die Wachstumsstrategie wird auch im laufenden Jahr konsequent vorangetrieben. Für 2028 bestätigt Orell Füssli das Umsatzziel von CHF 300 Mio. und prognostiziert eine EBIT-Marge von 8.5-9.5%. Kennzahlen Orell Füssli Gruppe In Mio. CHF 2025 2024 Umsätzeaus Lieferungen und Leistungen 272.8 252.5 EBITDA 41.3 35.1 EBIT 29.2 22.6 EBIT bereinigt 29.8 22.6 Jahresergebnis 23.0 17.5 Jahresergebnis nach Minderheiten 19.0 14.1 Eigenkapital 147.9 140.8 Anteil Minderheiten am Eigenkapital 11.7 9.2 Dividende (in CHF pro Aktie)1) 5.80 4.40 Anzahl Mitarbeitende (FTE) per 31.12.2) 684 659

1. Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 20. Mai 2026

2. Lernende sind als 0.5 FTE ausgewiesen Orell Füssli verwendet alternative Performance Kennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach Swiss GAAP FER sind im Geschäftsbericht 2025 dargestellt.

Geschäftsbericht 2025

Der Geschäftsbericht 2025 ist auf unserer Website unter https://orellfuessli.com/finanzberichte-und-praesentationen verfügbar. Ein Druckexemplar kann via E-Mail an investors@orellfuessli.com angefordert werden. Agenda

Generalversammlung 2026 20. Mai 2026

Publikation Halbjahresergebnis 2026 24. Juli 2026 Kontakt

Orell Füssli AG

Tel. +41 44 466 72 94

media@orellfuessli.com Orell Füssli ist eine Pionierin in den Bereichen Sicherheit und Bildung. Als Expertin für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und als führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli ihre Kundinnen und Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als Systemanbieterin für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und als langjährige Partnerin von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards sowohl in analogen als auch digitalen Anwendungen. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleistungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Mit seinem Tochterunternehmen Procivis adressiert Orell Füssli den wachsenden Markt von digitalen Identitäten, welches ein neues, ergänzendes Geschäftsfeld mit grossem internationalem Potential darstellt. Procivis ist ein führender Technologiehersteller für digitale Identitäten und Nachweise.



Im Buchhandel ist die Orell Füssli AG mit 50% an der Orell Füssli Thalia AG beteiligt, die mit ihren attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch anbietet. Als Omnichannel-Unternehmen ist es mit einem umfassenden Angebot an Filialen in der Deutschschweiz und mit verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen im Markt präsent. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Thalia AG Logistik- und Serviceleistungen.



Mit ihren Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lernmedien, Juristische Medien sowie unterhaltende und Wissen vermittelnde Kinderbücher.

Orell Füssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit rund 680 Mitarbeitenden und Standorten in fünf Ländern einen Umsatz von rund CHF 270 Mio. Orell Füssli ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol OFN kotiert.



Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: MM-OF Jahresergebnis 2025_DE

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