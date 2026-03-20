Goldstärke treibt Rekordergebnisse bei Barrick - Warum Pan American Silver und Tesoro Gold profitieren könnten

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Die Goldpreise haben sich trotz geopolitischer Spannungen, anhaltender Inflationssorgen und volatiler Aktienmärkte robust gezeigt. Die jüngsten Finanzergebnisse der Barrick Mining Corporation verdeutlichen, wie stark große Produzenten vom aktuellen Umfeld profitieren. Eine starke Cashflow-Generierung und steigende Aktionärsrenditen lenken erneut die Aufmerksamkeit der Investoren auf den Edelmetallsektor - und heben zugleich Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette hervor.

Während große Produzenten rekordhohe Cashflows erzielen, richten Investoren ihren Blick zunehmend sowohl auf etablierte Bergbauunternehmen als auch auf aufstrebende Entwickler, die von denselben makroökonomischen Trends profitieren könnten. Unternehmen wie Pan American Silver und Tesoro Gold bieten zwei unterschiedliche Möglichkeiten, von der anhaltenden Stärke des Goldmarktes zu profitieren.

Barrick liefert Rekord-Cashflow

Die jüngsten Ergebnisse von Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) unterstreichen die starke Gewinnhebelwirkung, die Goldproduzenten in Phasen hoher Rohstoffpreise erzielen können. Das Unternehmen meldete im vierten Quartal 2025 einen rekordhohen operativen Cashflow von 2,73 Milliarden US-Dollar sowie einen freien Cashflow von 1,62 Milliarden US-Dollar, was eine Kombination aus stabiler Produktion und unterstützenden Goldpreisen widerspiegelt.

Der Quartalsumsatz erreichte 6,0 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn je Aktie auf 1,43 US-Dollar stieg - die stärkste Quartalsperformance des Unternehmens. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie legte im Vergleich zum Vorquartal deutlich zu.

Für das Gesamtjahr 2025 erzielte Barrick einen Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar, mit einem operativen Cashflow von 7,69 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 3,87 Milliarden US-Dollar. Zudem erfüllte das Unternehmen seine jährliche Produktionsprognose mit 3,26 Millionen Unzen Gold und 220.000 Tonnen Kupfer.

Die starke Cashflow-Generierung ermöglichte es Barrick, die Ausschüttungen an Aktionäre deutlich zu erhöhen. Das Unternehmen kündigte eine Erhöhung der vierteljährlichen Basisdividende um 40% auf 0,175 US-Dollar je Aktie an und stellte zugleich ein neues Konzept vor, wonach 50% des zurechenbaren freien Cashflows durch Dividenden und zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre zurückgeführt werden sollen.

Darüber hinaus kaufte Barrick im Jahr 2025 eigene Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zurück und unterstrich damit seinen Fokus auf Kapitaldisziplin und Aktionärswert. Mit Blick auf die Zukunft prüft das Unternehmen zudem einen möglichen Börsengang seiner nordamerikanischen Goldassets, was weiteres Wertpotenzial freisetzen könnte.

Goldstärke unterstützt den gesamten Bergbausektor

Die finanzielle Stärke großer Produzenten wie Barrick signalisiert häufig verbesserte Bedingungen im gesamten Bergbausektor. Bleiben die Goldpreise hoch, profitieren Produzenten zunächst durch steigende Margen und stärkere Cashflows.

Die Auswirkungen steigender Goldpreise reichen jedoch oft über die großen Produzenten hinaus. Kleinere Produzenten und Entwickler erleben häufig ein wachsendes Investoreninteresse, da Kapital verstärkt in Explorations- und Entwicklungsprojekte fließt.

Für Investoren, die Zugang zum Sektor suchen, entstehen dadurch Chancen entlang verschiedener Phasen des Bergbauzyklus - von etablierten Produzenten mit starken Cashflows bis hin zu aufstrebenden Unternehmen, die neue Lagerstätten entwickeln.

Pan American Silver: Diversifizierte Edelmetall-Exponierung

Pan American Silver (ISIN: CA6979001089) gehört zu den größten Edelmetallproduzenten in Amerika und bietet Investoren Zugang sowohl zur Gold- als auch zur Silberproduktion.

Das Unternehmen betreibt mehrere Minen in Nord- und Südamerika und verfügt damit über eine diversifizierte Produktionsbasis, die die Abhängigkeit von einzelnen Projekten oder Regionen reduziert. Diese operative Größe kann Stabilität in volatilen Marktphasen bieten und gleichzeitig die Teilnahme an steigenden Edelmetallpreisen ermöglichen.

Die Silberexponierung von Pan American bringt zusätzliches Wachstumspotenzial. Die Nachfrage nach Silber wird zunehmend durch industrielle Anwendungen wie Solarpanels, Elektronik und Elektrifizierungstechnologien unterstützt - neben seiner traditionellen Rolle als monetäres Metall.

Steigen Gold- und Silberpreise gleichzeitig, können diversifizierte Produzenten wie Pan American deutliche Verbesserungen bei Umsatz und Margen erzielen. Für Investoren, die Zugang zum Edelmetallsektor über ein etabliertes Geschäftsmodell suchen, bieten Unternehmen dieser Größenordnung eine Balance zwischen Wachstum und Stabilität.

Tesoro Gold: Entwicklungspotenzial in Chile

Während große Produzenten die Schlagzeilen dominieren, bieten aufstrebende Entwicklungsunternehmen häufig das größte Aufwärtspotenzial, wenn Projekte in Richtung Produktion voranschreiten.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) treibt sein Goldprojekt El Zorro in Chile voran, das die Ternera-Lagerstätte mit mehr als zwei Millionen Unzen Goldressourcen umfasst.

Ein wesentlicher Vorteil des Projekts ist seine Lage. Viele chilenische Lagerstätten befinden sich hoch in den Anden und erfordern komplexe Infrastruktur sowie Betrieb unter schwierigen Höhenbedingungen. Im Gegensatz dazu liegt El Zorro in relativ niedriger Höhe nahe der Küste und in unmittelbarer Nähe zu Straßen-, Energie- und Wasserinfrastruktur.

Dieser geografische Vorteil kann sowohl die Entwicklungs-komplexität als auch die Investitionskosten im Vergleich zu abgelegenen Bergregionen deutlich reduzieren.

Die Ternera-Lagerstätte ist Teil eines größeren mineralisierten Korridors im El-Zorro-Gebiet. Besonders bemerkenswert ist, dass es sich um das erste intrusionsgebundene Goldsystem handelt, das in Chile identifiziert wurde - was darauf hindeutet, dass entlang dieses Gürtels weitere Lagerstätten entdeckt werden könnten.

Die Explorationsaktivitäten bleiben aktiv, wobei Bohrprogramme sowohl auf die Erweiterung der Ressourcen als auch auf neue Entdeckungen abzielen.

Aus Bewertungssicht wird Tesoro derzeit mit einem Abschlag gegenüber vielen vergleichbaren Goldentwicklern gehandelt. Eine Analyse von Morgans bewertet die Aktie mit "Speculative Buy" und einem Kursziel von 4,88 AUD je Aktie, was das langfristige Entwicklungspotenzial des Projekts widerspiegelt.

Dynamik bei Edelmetallen hält an

Die Rekordergebnisse von Barrick zeigen, wie stark Goldproduzenten in Phasen hoher Rohstoffpreise performen können. Robuste Cashflows und steigende Dividenden unterstreichen die derzeitige finanzielle Stärke des Sektors.

Gleichzeitig profitieren Unternehmen entlang der gesamten Bergbau-Wertschöpfungskette von einem erneuten Investoreninteresse an Edelmetallen. Etablierte Produzenten wie Pan American Silver bieten operative Größe und Diversifikation, während Entwickler wie Tesoro Gold Chancen durch Explorationserfolge und Projektentwicklung eröffnen.

Angesichts anhaltender Unsicherheiten auf den globalen Märkten und der traditionellen Rolle von Gold als defensiver Anlage könnte der Edelmetallsektor weiterhin vielfältige Chancen bieten - von etablierten Marktführern bis hin zur nächsten Generation von Goldprojekten.

Quellen:

Morgans Site visit Research Tesoro Gold Jan 2026

https://panamericansilver.com/

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q4-2025-results/default.aspx



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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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