Goldpreis im Auf und Ab: Chancen für angehende Produzenten wie Tesoro Gold und Wachstumswerte wie Wheaton Precious Metals

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Die jüngste Volatilität am Goldmarkt rückt den Fokus wieder stärker auf Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette - von Entwicklern mit kurzfristigem Produktionspotenzial bis hin zu etablierten Streaming-Gesellschaften. Während der Goldpreis nach einem Rücksetzer wieder deutlich anzog, könnten insbesondere Unternehmen wie Tesoro Gold und Wheaton Precious Metals von diesem Umfeld profitieren.

Makroumfeld: Gold zwischen Zinsen, Geopolitik und Kapitalströmen

Der Goldpreis bleibt im Jahr 2026 stark von makroökonomischen Faktoren geprägt. Nach einem kurzfristigen Rückgang auf ein Viermonatstief konnte sich Gold zuletzt wieder erholen und legte um rund 2 % auf über 4.550 US-Dollar je Unze zu. Treiber dieser Bewegung waren unter anderem sinkende Ölpreise, die Inflationssorgen dämpften, sowie eine weiterhin fragile geopolitische Lage im Nahen Osten.

Gleichzeitig bleibt das Zinsumfeld ein entscheidender Faktor. Gold profitiert typischerweise von sinkenden oder stabilen Zinsen, da das Halten des Edelmetalls keine laufenden Erträge generiert. Analysten sehen zudem weiterhin strukturelle Nachfrage, etwa durch Zentralbanken, die ihre Reserven diversifizieren.

Die erhöhte Volatilität spiegelt auch spekulative Kapitalströme wider, die im vergangenen Jahr stark in den Markt geflossen sind und nun teilweise wieder abgezogen wurden. Für Investoren bedeutet das: Neben kurzfristigen Schwankungen bleiben die langfristigen Fundamentaldaten entscheidend.

Tesoro Gold: Hebel auf den Goldpreis

Vor diesem Hintergrund rücken Entwickler wie Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) stärker in den Fokus. Das Unternehmen treibt in Chile das El Zorro Goldprojekt voran, dessen Kernlagerstätte Ternera über eine Ressource von rund 1,82 Millionen Unzen Gold mit durchschnittlich 1,1 g/t verfügt.

Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Scoping Study zeigt ein vergleichsweise robustes Projektprofil. Geplant ist eine Produktion von durchschnittlich rund 110.000 Unzen pro Jahr über die ersten neun Jahre bei geschätzten All-in Sustaining Costs von etwa 1.216 US-Dollar je Unze.

Die Wirtschaftlichkeit erscheint insbesondere im aktuellen Preisumfeld attraktiv. Laut Modellannahmen könnten bei einem Goldpreis von 5.000 US-Dollar jährliche freie Cashflows von rund 340 Millionen australischen Dollar generiert werden, bei einer Amortisationsdauer der Investitionen von unter 1,5 Jahren.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Projektstruktur. Das Vorkommen ist als großvolumige, oberflächennahe Lagerstätte ausgelegt, die sich für einen klassischen Tagebau eignet. Die geplante Verarbeitung erfolgt über eine konventionelle CIP-Anlage mit hohen erwarteten Ausbringungsraten von über 90%.

Bewertung und Entwicklungsperspektiven

Trotz dieser Kennzahlen wird Tesoro Gold am Markt aktuell mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Das Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 170 Millionen australischen Dollar und handelt auf Basis des Enterprise Value pro Ressource bei etwa 80 US-Dollar je Unze - deutlich unter dem Branchendurchschnitt von rund 180 US-Dollar.

Diese Diskrepanz könnte sich mit fortschreitender Projektentwicklung verringern. Wichtige Meilensteine sind die geplante Machbarkeitsstudie, die Genehmigungsphase bis 2027 sowie eine mögliche Investitionsentscheidung. Zudem bietet das Projekt erhebliches Explorationspotenzial entlang eines über 30 Kilometer langen Goldkorridors.

Auch strategische Aspekte spielen eine Rolle: Mit Gold Fields hält bereits ein etablierter Produzent einen Anteil von rund 13% am Unternehmen, was als Validierung der Projektqualität gewertet werden kann.

Wheaton Precious Metals: Wachstum im Streaming-Modell

Während Tesoro Gold als klassischer Entwickler einen direkten Hebel auf den Goldpreis bietet, verfolgt Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027) ein anderes Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist im Streaming-Sektor tätig und sichert sich Anteile an der Produktion von Minen gegen Vorauszahlungen.

Eine aktuelle Analyse von UBS deutet auf eine bevorstehende Wachstumsphase hin. Die Bank hat ihre Einstufung auf "Kaufen" angehoben und ein Kursziel von 160 US-Dollar ausgegeben. Hintergrund ist die Erwartung eines deutlichen Produktionsanstiegs um rund 70% bis zum Jahr 2030.

Ein zentraler Treiber ist die Antamina-Mine in Peru, bei der Wheaton seinen Silberanteil ab April 2026 auf 67,5% erhöhen wird. Ergänzt wird das Wachstum durch Projekte wie Blackwater und Fenix. Für das laufende Jahr wird eine Produktion von bis zu 940.000 Goldäquivalent-Unzen erwartet.

Das Geschäftsmodell bietet im Vergleich zu klassischen Produzenten geringere operative Risiken, da Wheaton nicht selbst als Minenbetreiber agiert. Gleichzeitig ermöglicht es eine hohe Margenstruktur und stabile Cashflows, was sich auch in steigenden Dividenden widerspiegelt.

Positionierung im Sektor

Im direkten Vergleich zeigen sich unterschiedliche Risikoprofile. Tesoro Gold bietet als Entwickler einen hohen operativen Hebel und potenziell überdurchschnittliche Wertsteigerung bei steigenden Goldpreisen, ist jedoch mit Entwicklungs- und Finanzierungsrisiken verbunden.

Wheaton Precious Metals hingegen steht für ein etabliertes, diversifiziertes Geschäftsmodell mit planbarerem Wachstum. Die erwartete Produktionssteigerung könnte dem Unternehmen zusätzliche Dynamik verleihen, insbesondere wenn der Markt das Wachstumspotenzial bislang unterschätzt.

Fazit: Volatilität als Chance für selektive Investoren

Der Goldmarkt bleibt kurzfristig von Schwankungen geprägt, doch die strukturellen Treiber - geopolitische Unsicherheit, Zentralbanknachfrage und mögliche Zinssenkungen - bleiben intakt. In diesem Umfeld könnten sowohl Entwickler wie Tesoro Gold als auch etablierte Player wie Wheaton Precious Metals profitieren.

Für Investoren ergibt sich ein differenziertes Bild: Während frühe Projektentwickler eine höhere Hebelwirkung auf den Goldpreis bieten, überzeugen Streaming-Unternehmen durch Stabilität und Wachstum. Entscheidend bleibt die individuelle Risikobereitschaft sowie der Blick auf die jeweiligen Projektfortschritte und Marktbedingungen.

Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/wheaton-precious-metals-positioned-for-major-output-expansion/69009205

Tesoro Gold Euroz Hartleys Valuation 8 3 2025

https://www.reuters.com/world/india/gold-rises-softer-dollar-track-fourth-weekly-drop-2026-03-27/

https://www.reuters.com/world/india/gold-climbs-more-than-2-softer-dollar-easing-fears-higher-interest-rates-2026-03-25/



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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

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Enthaltene Werte: CA9628791027,AU0000077208