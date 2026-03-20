Der DAX ringt am Hexensabbat erneut um die 23.000er-Marke - nach den turbulenten Tagen könnte der große Verfall die Schwankungen noch einmal anheizen. Aus Asien kommen gemischte Signale: Feiertag in Japan, die chinesische Notenbank hält den Satz stabil - gleichzeitig bleibt der Nahost-Konflikt der Taktgeber über die Energiepreise. Auf Unternehmensseite stehen die Einzelwerte Aroundtown, Bayer, Beiersdorf, Elmos, Fuchs, Infineon und Lanxess im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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