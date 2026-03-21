FACC AG: Aktie reagiert mit Höhenflug auf vorläufige Jahreszahlen

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Die Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 hat die Aktie des österreichischen Aerospace-Unternehmens kräftig beflügelt: Der Kurs legte nach der Veröffentlichung am 25. Februar 2026 in der Spitze deutlich zweistellig zu.

Überproportionaler Ergebniszuwachs gemeldet

Der Konzernumsatz kletterte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 auf 984,4 Millionen Euro, nach 884,5 Millionen Euro im Jahr zuvor - ein Plus von 11,3 Prozent. Damit verfehlte FACC die Marke von einer Milliarde Euro nur knapp und verbuchte gleichzeitig den höchsten Jahresumsatz der Unternehmensgeschichte. Noch deutlicher fiel die Verbesserung beim operativen Ergebnis aus: Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 49,4 Prozent auf 42,3 Millionen Euro, wodurch sich die EBIT-Marge von 3,2 auf 4,3 Prozent verbessert hat. Bemerkenswert ist dabei, dass alle drei Divisionen - Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors - einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten. Dieser breite Ergebnisbeitrag unterstreicht die strukturelle Stärke des Unternehmens jenseits einzelner Produktsegmente. Für 2026 rechnet das Management mit einem weiteren Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent, wobei darauf hingewiesen wurde, dass diese Prognosen auf konservativen Annahmen basieren.

Erhöhte Effizienz dank "CORE"

Ein wesentlicher Treiber hinter diesen Zahlen ist das konzernweite Effizienzprogramm "CORE" (Corporate Reshaping), das im Herbst 2024 angestoßen wurde. Es zielt darauf ab, innerhalb von zwei Jahren Einsparungen von 80 Millionen Euro zu erzielen und die EBIT-Marge bis Ende 2027 auf 8 bis 10 Prozent zu erhöhen. Das Programm greift an mehreren Hebeln gleichzeitig: Materialkosten werden systematisch gesenkt, Lieferantenstrukturen neu ausgerichtet, Lagerbestände reduziert und Produktionsprozesse optimiert. Zusätzlich trägt der neue Standort in Kroatien - Werk 6 - dazu bei, die Kostenstruktur der Cabin Interiors Division spürbar zu entlasten. Besonders aussagekräftig: All diese Fortschritte gelangen bei einem nahezu unveränderten Personalstand - der Konzern beschäftigte zum Jahresende 2025 insgesamt 3.907 Vollzeitäquivalente, lediglich 56 mehr als im Vorjahr.

Das Effizienzprogramm CORE der FACC AG verbuchte bereits im Jahresverlauf mehrere Erfolge. Sowohl der Halbjahresbericht als auch die Q3-Präsentation (November 2025) dokumentieren Fortschritte, die das Management auf die Umsetzung von CORE zurückführt. Laut Halbjahresbericht 2025 stieg der Umsatz je Mitarbeiter gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund sieben Prozent, während die Nettoverschuldung gegenüber dem Jahresende 2024 sank. Der operative Cashflow legte auf 40,9 Millionen Euro zu, die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 33,2 Prozent. Alle drei Divisionen wiesen nach den ersten sechs Monaten ein positives EBIT aus. Zudem wurden Lagerbestände und Lagerkosten spürbar reduziert.

Die Q3-Präsentation bestätigt diesen Positivtrend: Der Free Cashflow für die ersten neun Monate 2025 drehte von minus 22,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf plus 25,0 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung ging weiter zurück.

Den geprüften Jahresfinanzbericht 2025 mit detaillierten Zahlen wird FACC am 25. März 2026 veröffentlichen.



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