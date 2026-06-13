Banken profitieren von Zinsen - FACC von steigenden Flugzeugraten: Drei österreichische Aktien im Vergleich

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Das höhere Zinsniveau verändert derzeit die Entwicklung vieler europäischer Finanzwerte. Banken erzielen wieder höhere Zinserträge, Versicherungen profitieren von steigenden Renditen auf ihre Kapitalanlagen. Gleichzeitig werden Industrieunternehmen weiterhin stärker über Wachstumsperspektiven und Produktionszyklen bewertet.

Wie unterschiedlich diese Mechanismen wirken, zeigt sich am österreichischen Aktienmarkt besonders deutlich. Mit der Oberbank (ISIN: AT0000625108), der Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504) und der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) treffen drei Unternehmen aufeinander, deren operative Entwicklung derzeit von völlig unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird.

Oberbank steigert ihre Erträge im Umfeld höherer Zinsen

Besonders deutlich zeigt sich der Zinseffekt derzeit im klassischen Bankgeschäft. Höhere Zinsen verbessern häufig die Margen im Kreditgeschäft und wirken sich damit direkt auf die operative Entwicklung aus.

Die Oberbank konzentriert sich vor allem auf mittelständische Firmenkunden und Unternehmensfinanzierungen im deutschsprachigen Raum. Im Unterschied zu vielen internationalen Großbanken spielt das kapitalmarktnahe Investmentbanking dort eine deutlich kleinere Rolle.

Für das Geschäftsjahr 2025 lag der Gewinn je Aktie bei 5,27 Euro. Daraus ergibt sich auf Basis des aktuellen Aktienkurses ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16.

Die Deutsche Bank bestätigte Ende April 2026 ihre Einschätzung zur Aktie. Analysten verwiesen dabei insbesondere auf die stabile operative Entwicklung sowie die solide Kapitalausstattung des Instituts. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Entwicklung der Zinserträge sowie die Qualität des Kreditportfolios.

Vienna Insurance Group profitiert auf andere Weise vom gleichen Umfeld

Während Banken vor allem über Kreditmargen profitieren, wirken sich höhere Zinsen bei Versicherungen stärker über die Kapitalanlagen aus. Versicherer können frei werdende Mittel schrittweise zu höheren Renditen neu investieren.

Die Vienna Insurance Group zählt zu den größten Versicherungsgruppen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen erzielt laufende Einnahmen aus Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherungen und verfügt gleichzeitig über umfangreiche Kapitalanlagen.

Für das Geschäftsjahr 2025 meldete die Vienna Insurance Group einen Gewinn je Aktie von 6,46 Euro. Daraus ergibt sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10.

Die Erste Group bestätigte im März 2026 ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 75 Euro. Analysten verwiesen dabei unter anderem auf die stabile Marktposition in Zentral- und Osteuropa sowie auf die robuste operative Entwicklung des Versicherungsgeschäfts.

FACC rückt mit neuen Produktionskapazitäten und steigenden Airbus-Raten in den Mittelpunkt

Deutlich stärker an industrielle Wachstumsprogramme gekoppelt ist die FACC AG. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen für internationale Flugzeugplattformen - Kabinenmodule, Triebwerksverkleidungen und Strukturbauteile.

Während Banken und Versicherungen derzeit vor allem vom Zinsumfeld beeinflusst werden, hängt die Entwicklung bei FACC stärker an den Produktionsplänen der großen Flugzeughersteller. Airbus arbeitet aktuell daran, die Fertigung der A320neo-Familie langfristig auf bis zu 75 Flugzeuge pro Monat auszubauen. Gleichzeitig modernisieren Airlines weltweit ihre Flotten, um Treibstoffverbrauch und Betriebskosten zu reduzieren.

FACC reagiert darauf mit dem Ausbau der eigenen Kapazitäten. Erst im Frühjahr kündigte das Unternehmen Investitionen von rund 120 Mio. Euro in ein neues Werk in Oberösterreich an. Dort sollen künftig zusätzliche Kapazitäten für großflächige Strukturbauteile entstehen.

Auch operativ zeigte sich zuletzt eine deutliche Dynamik: Im ersten Quartal 2026 erhöhte FACC den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte gleichzeitig von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro zu.

Analysten verweisen inzwischen verstärkt auf diesen operativen Trend. Die Kursziele liegen mittlerweile bei bis zu 18,70 Euro bei der FACC-Aktie. Aktuelle Studien aus dem Mai verweisen besonders auf die verbesserte Ergebnisentwicklung und weiteres Wachstumspotenzial durch steigende Produktionsraten in der zivilen Luftfahrt.

Drei Unternehmen zeigen unterschiedliche Bewertungslogiken am österreichischen Markt

Oberbank, Vienna Insurance Group und FACC stehen damit für drei unterschiedliche Marktmechanismen. Bei Oberbank dominieren Zinserträge und Kreditgeschäft. Die Vienna Insurance Group profitiert stärker von Kapitalanlageerträgen und stabilen Versicherungseinnahmen.

FACC wiederum wird stärker über Produktionsraten der zivilen Luftfahrt sowie über langfristige Wachstumsprogramme bewertet.

Gerade diese Unterschiede zeigen, wie breit das Spektrum österreichischer börsennotierter Unternehmen inzwischen geworden ist - von klassischen Finanzwerten bis hin zu spezialisierten Industrie- und Luftfahrtunternehmen.

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Enthaltene Werte: AT0000625108,AT0000908504,AT00000FACC2