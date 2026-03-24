Der Uranmarkt erlebt eine tektonische Verschiebung: KI-Boom, Rechenzentren und geopolitische Spannungen treiben die Nachfrage nach verlässlicher Grundlastenergie massiv nach oben. Kernenergie wird zur Schlüsseltechnologie der digitalen Ära. Gleichzeitig fließt Kapital aus dem Silicon Valley direkt in den Sektor. Der Aufbau westlicher Lieferketten und neue Förderprogramme könnten eine Neubewertung auslösen. Mit enormem Potenzial für Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
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