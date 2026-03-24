VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BF541080
|343000.000
|46048830.74
|134.2532
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54474291.16
|73.0218
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BQQP9F84
|39200000.000
|3666472468.44
|93.5325
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BDFBTQ78
|29625000.000
|1713939839.35
|57.8545
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BYWQWR46
|11400000.000
|671504003.83
|58.9039
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1171663436.51
|99.2935
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BDS67326
|3454000.000
|233219410.19
|67.5215
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|348419000.54
|59.5588
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|164102519.46
|34.1880
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BMC38736
|66850000.000
|4610233000.84
|68.9638
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|96417653.45
|7.4742
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-23
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|541375268.49
|11.7818
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0000H445G8
|470000.000
|7498193.38
|15.9536
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0002PG6CA6
|70900000.000
|1137162045.64
|16.0390
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11175294.44
|21.0855
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000YU9K6K2
|12840000.000
|1081725076.87
|84.2465
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12363502.12
|19.9411
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16117818.21
|26.6410
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10598655.03
|18.5941
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000M7V94E1
|36870000.000
|2078285054.29
|56.3679
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000NXF88S1
|9320000.000
|304721852.53
|32.6955
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000YYE6WK5
|129200000.000
|8956618755.99
|69.3237
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66166685.05
|24.2903
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|40279429.95
|23.6938
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-23
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16042939.03
|22.9185
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-23
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|504762338.39
|23.2075
