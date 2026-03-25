+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!

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Wir haben das schon einmal gesehen. Und wer damals dabei war…weiß genau, wie sich das anfühlt. Als wir erstmals über Antimon gesprochen haben, hat es kaum jemanden interessiert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von A2 Gold (WKN: A410HQ8 SYM: AUAU) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

als wir erstmals über Antimon gesprochen haben, hat es kaum jemanden interessiert.

Kein Hype.

Keine Schlagzeilen.

Keine Aufmerksamkeit.

Dann kam die Realität.

China kontrolliert den Markt.

Der Westen erkennt das Risiko.

Die USA stufen Antimon als kritischen Rohstoff ein.

Und plötzlich?

Explodiert die Story.

Antimony Resources: von $0,08 auf über $1,60.

Über +2000%.

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Das war kein Zufall.

Das war ein klassischer Fall von:

Früh rein, bevor der Markt versteht, was passiert.

Und jetzt?

Jetzt taucht genau dieses Setup wieder auf.

DAS IST KEIN ZUFALL - DAS IST EIN MUSTER

Während Gold bei rund $4.500 je Unze bleibt und der Bullenmarkt intakt ist, passiert im Hintergrund etwas viel Größeres:

A2 Gold (WKN A41HQ) hat gerade die nächste Stufe gezündet.

Nicht langsam.

Nicht vorsichtig.

Aggressiv.

VOM GOLD-STORY… ZUR KRITISCHEN ROHSTOFF-STORY

Bis jetzt war A2 Gold bereits stark positioniert:

Nevada (Tier-1 Jurisdiktion)

1,4 Mio. Unzen Gold (Eastside)

30.000 Meter Bohrprogramm

Kinross als Großaktionär

Das war gut.

Aber jetzt?

Jetzt wird es gefährlich interessant.

DER DEAL, DER ALLES VERÄNDERT

A2 Gold (WKN A41HQ) übernimmt das Taylor Gold-Silver Projekt.

Auf den ersten Blick:

Nevada

Gold & Silber

Große Fläche

Aber in Wahrheit?

Ein kompletter Gamechanger.

Nach dem Deal:

~ 230 km² Land in Nevada

Zwei Distrikt-Systeme

Massive Exploration Upside

Das ist kein Explorer mehr.

Das ist eine Plattform.

UND DANN KOMMT ANTIMON

Jetzt kommt der Punkt, den viele noch unterschätzen.

Taylor enthält:

Massive Antimon-Mineralisierung - auf Distrikt-Niveau

Und genau hier wird es explosiv.

ANTIMON = DER NEUE ENGPAß

Antimon ist kein "Nice-to-have"-Metall.

Es ist:

Militärisch relevant

Für Munition und Legierungen entscheidend

Für Energiesysteme wichtig

Und wer kontrolliert es?

China.

Das bedeutet:

Der Westen hat ein Problem

Die USA brauchen eigene Versorgung

Projekte außerhalb Chinas werden plötzlich strategisch

Das ist exakt das Setup, das wir schon gesehen haben.

DIE ZAHLEN SIND NICHT NORMAL

Taylor liefert:

Historische Gehalte: 39% bis 76% Antimon

Bohrungen: 7,01% Sb über 4,3 m 4,61% Sb über 4,6 m

Oberflächenproben: Bis zu 21,6% Antimon

Über 3 km Anomalie-Zone

Gesamt-Footprint: ~52 km²

Das ist kein Beifang.

Das ist ein System.

GENAU DAS GLEICHE MUSTER WIE DAMALS

Erinnern wir uns:

Vor dem Antimony-Run:

Kaum beachtet

Unterbewertet

Strategisch unterschätzt

Dann:

Supply-Schock

Politische Reaktion

Kapital fließt rein

Aktie explodiert

Und jetzt?

Das gleiche Setup.

Nur früher.

UND DAS ALLES WÄHREND GOLD STARK BLEIBT

Vergessen wir nicht:

Gold ~ $4.525

A2 Gold: Von $0,20 auf $1,46 CAD Aktuell ~ $0,85 CAD

+25% in wenigen Tagen

30.000m Bohrprogramm läuft

$5,8 Mio. Cash

Keine Verwässerung

Kinross mit ~10% beteiligt

Jetzt kommt Antimon dazu.

Das ist keine Story.

Das ist ein Stack.