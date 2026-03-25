+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!

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Wir haben das schon einmal gesehen. Und wer damals dabei war…weiß genau, wie sich das anfühlt. Als wir erstmals über Antimon gesprochen haben, hat es kaum jemanden interessiert.
Dieser Artikel wird im Auftrag von A2 Gold (WKN: A410HQ8 SYM: AUAU) veröffentlicht.
Willkommen zurück, liebe Leser,
als wir erstmals über Antimon gesprochen haben, hat es kaum jemanden interessiert.
Kein Hype.
Keine Schlagzeilen.
Keine Aufmerksamkeit.
Dann kam die Realität.
China kontrolliert den Markt.
Der Westen erkennt das Risiko.
Die USA stufen Antimon als kritischen Rohstoff ein.
Und plötzlich?
Explodiert die Story.
Antimony Resources: von $0,08 auf über $1,60.
Über +2000%.
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Das war kein Zufall.
Das war ein klassischer Fall von:
Früh rein, bevor der Markt versteht, was passiert.
Und jetzt?
Jetzt taucht genau dieses Setup wieder auf.
DAS IST KEIN ZUFALL - DAS IST EIN MUSTER
Während Gold bei rund $4.500 je Unze bleibt und der Bullenmarkt intakt ist, passiert im Hintergrund etwas viel Größeres:
A2 Gold (WKN A41HQ) hat gerade die nächste Stufe gezündet.
Nicht langsam.
Nicht vorsichtig.
Aggressiv.
VOM GOLD-STORY… ZUR KRITISCHEN ROHSTOFF-STORY
Bis jetzt war A2 Gold bereits stark positioniert:
- Nevada (Tier-1 Jurisdiktion)
- 1,4 Mio. Unzen Gold (Eastside)
- 30.000 Meter Bohrprogramm
- Kinross als Großaktionär
Das war gut.
Aber jetzt?
Jetzt wird es gefährlich interessant.
DER DEAL, DER ALLES VERÄNDERT
A2 Gold (WKN A41HQ) übernimmt das Taylor Gold-Silver Projekt.
Auf den ersten Blick:
- Nevada
- Gold & Silber
- Große Fläche
Aber in Wahrheit?
Ein kompletter Gamechanger.
Nach dem Deal:
- ~230 km² Land in Nevada
- Zwei Distrikt-Systeme
- Massive Exploration Upside
Das ist kein Explorer mehr.
Das ist eine Plattform.
UND DANN KOMMT ANTIMON
Jetzt kommt der Punkt, den viele noch unterschätzen.
Taylor enthält:
Massive Antimon-Mineralisierung - auf Distrikt-Niveau
Und genau hier wird es explosiv.
ANTIMON = DER NEUE ENGPAß
Antimon ist kein "Nice-to-have"-Metall.
Es ist:
- Militärisch relevant
- Für Munition und Legierungen entscheidend
- Für Energiesysteme wichtig
Und wer kontrolliert es?
China.
Das bedeutet:
- Der Westen hat ein Problem
- Die USA brauchen eigene Versorgung
- Projekte außerhalb Chinas werden plötzlich strategisch
Das ist exakt das Setup, das wir schon gesehen haben.
DIE ZAHLEN SIND NICHT NORMAL
Taylor liefert:
- Historische Gehalte:
- 39% bis 76% Antimon
- Bohrungen:
- 7,01% Sb über 4,3 m
- 4,61% Sb über 4,6 m
- Oberflächenproben:
- Bis zu 21,6% Antimon
- Über 3 km Anomalie-Zone
- Gesamt-Footprint: ~52 km²
Das ist kein Beifang.
Das ist ein System.
GENAU DAS GLEICHE MUSTER WIE DAMALS
Erinnern wir uns:
Vor dem Antimony-Run:
- Kaum beachtet
- Unterbewertet
- Strategisch unterschätzt
Dann:
- Supply-Schock
- Politische Reaktion
- Kapital fließt rein
- Aktie explodiert
Und jetzt?
Das gleiche Setup.
Nur früher.
UND DAS ALLES WÄHREND GOLD STARK BLEIBT
Vergessen wir nicht:
- Gold ~$4.525
- A2 Gold:
- Von $0,20 auf $1,46 CAD
- Aktuell ~$0,85 CAD
- +25% in wenigen Tagen
- 30.000m Bohrprogramm läuft
- $5,8 Mio. Cash
- Keine Verwässerung
- Kinross mit ~10% beteiligt
Jetzt kommt Antimon dazu.
Das ist keine Story.
Das ist ein Stack.