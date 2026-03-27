Egal wie nervös die Börsen momentan sind, für Stock Picker gibt es immer Chancen. Anleger, die sich Verbio vor einem Jahr ins Depot gelegt haben, können sich heute über eine Vervierfachung ihres Kapitals freuen. Nun erhöhte die Gesellschaft die Guidance, Analysten erhöhen die Kursziele erneut. Ebenso könnte die Aktie von Mutares in Kürze wieder deutlich anziehen. Die neuen hohen Mittelfristziele lassen deutlich Luft nach oben, neue Analystenkommentare machen 85 % Upside aus. Wer die Rücksetzer von Gold gehebelt mit den exzellenten Perspektiven eines Explorers ausnutzen möchte, für den ist DRC Gold eine gute Wahl.Den vollständigen Artikel lesen ...
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