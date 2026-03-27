Die Finanzmärkte befinden sich an einem kritischen Punkt: Während die Weltwirtschaft lange auf eine sanfte Landung hoffte, offenbaren Warnsignale aus dem Private-Credit-Markt und die globale Rekordverschuldung von rund 350 Bio. USD die Fragilität des kreditbasierten Systems. Laut Daten des World Gold Council (WGC) überschritt die Gesamtnachfrage nach Gold im Jahr 2025 erstmals die Marke von 5.000 t. Das trieb das Gesamtvolumen des Goldmarktes auf 555 Mrd. USD, was einem Plus von 45 % entspricht. Geschuldet ist diese Entwicklung zwar auch den steigenden Preisen, trotzdem ist sie beeindruckend. Auch nach der jüngsten Korrektur bleibt das Edelmetall gefragt: Zentralbanken kauften 2025 rund 863 t, während Indexfonds 801 t aufsaugten. Analysten von J.P. Morgan und Goldman Sachs hoben ihre Kursziele teils über die Marke von 6.000 USD an. In dieser Gemengelage werden die Zusammenhänge zwischen Finanzindustrie und Edelmetallen interessant. Während Giganten wie Blackstone mit Problemen kämpfen, profitieren Bergbaukonzerne wie Barrick Mining von der Flucht in Sachwerte. Die herausragende Chance für Investoren liefert jedoch der Explorer Lahontan Gold, der mit einem weitgehend krisenresistenten Geschäftsmodell punktet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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