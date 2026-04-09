Der DAX hat nach seiner kräftigen Erholung zur Wochenmitte am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Auslöser der neuen Nervosität waren erneut anziehende Ölpreise. Anleger zeigten sich weiter skeptisch, was die erst kürzlich vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran angeht.Der deutsche Leitindex verlor am Ende 1,1 Prozent und schloss bei 23.806 Punkten. Am Vortag hatte der DAX noch den stärksten Tagesgewinn seit 2022 verbucht. Auch der MDAX gab nach und sank um 0,8 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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