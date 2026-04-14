Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, doch nicht jedes datenbasierte Geschäftsmodell liefert zuverlässig Rendite. Während Tech-Giganten unter Margendruck und Prognoseenttäuschungen ächzen, zeigt sich eine stille Verschiebung. Investoren entdecken spezialisierte Anbieter mit wiederkehrenden Erlösen und defensiven Nischen. Die Kunst liegt darin, jene Firmen zu identifizieren, die aus rohen Informationen planbare Cashflows formen, ohne Hype, aber mit Substanz. Wer heute die Weichen für morgen stellt, blickt auf drei sehr unterschiedliche Unternehmen: SAP, Aspermont und Snowflake. Alle scheinen das Zeug zu einer Verdoppelung zu haben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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