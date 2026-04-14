Der Goldpreis hat seit dem Allzeithoch bei über 5.500 USD zwar nachgegeben, doch die strukturellen Treiber des Booms - überschuldete Staaten, geopolitische Verwerfungen und massive Zentralbankkäufe - bleiben bestehen. Wer mit Minenaktien vom Goldrausch profitieren will, muss aber nicht auf Unternehmen setzen, die Umweltzerstörung und Ausbeutung in Kauf nehmen. Der kanadische Produzent B2Gold zeigt seit Jahren, dass verantwortungsvoller Bergbau und Kosteneffizienz kein Widerspruch sind. Der australische Branchenkollege Perseus Mining betreibt nachhaltige Minen in Afrika mit Produktionskosten, die weniger als ein Drittel des aktuellen Goldpreises betragen. Und das schuldenfreie Junior-Explorationsunternehmen Kobo Resources steht im Kossou-Becken der Elfenbeinküste vor dem nächsten großen Goldfund - in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer bestehenden Perseus-Mine.Den vollständigen Artikel lesen ...
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