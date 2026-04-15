Amazon hat den Kauf des Satellitenbetreibers Globalstar bekannt gegeben. Der Milliarden-Deal soll dem Unternehmen dabei helfen, sein Konkurrenzprodukt zu Starlink weiter voranzutreiben. Doch bis dahin ist es trotz des Deals noch ein weiter Weg. Mit Leo will Amazon in den kommenden Jahren Satelliteninternet für Kund:innen bereitstellen. Ehemals war das Projekt unter dem Namen Kuiper bekannt. Der Tech-Gigant verspricht über die Satellitentechnik Downloadgeschwindigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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