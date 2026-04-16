

EQS-Media / 16.04.2026 / 07:59 CET/CEST

Berlin, 16. April 2026 - Bayer Vital hat mit dem Ad Tech Unternehmen YOC AG eine daten- und KI-basierte Kampagne umgesetzt und über die VIS.X Plattform ausgespielt, die Nutzern einen echten Mehrwert bietet und signifikante Effekte entlang der gesamten Marketingwertschöpfung erzielt. Im Zentrum der Kampagne steht ein KI-basierter Husten-Test, der mithilfe eines kurzen Audiosignal zwischen trockenem und feuchtem Husten unterscheidet. Die als Medizinprodukt zertifizierte Software ermöglicht eine evidenzbasierte Einschätzung der Symptome anhand von Hustengeräuschen. User erhalten dabei innerhalb des Werbeformates eine direkte, individuelle Empfehlung der Phytohustil Produktrange aus Reizhustenstillern und Schleimlösern, ohne sich zu registrieren. Statt auf klassische Werbedruck-Strategien setzte Bayer bewusst auf einen inhaltlich getriebenen Ansatz: Der Husten-Checker wurde gemeinsam mit YOC in eine interaktive Werbelösung integriert und als Teil einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne über die VIS.X Plattform ausgespielt. In einem sehr kompetitiven Wettbewerbsumfeld gelang es Bayer so, die Werbeflut durch relevante Inhalte und innovative Werbeformate gezielt zu durchbrechen. Zum Einsatz kam dafür das High-Impact-Werbeformat YOC Mystery Ad, das Nutzer aktiv einbindet und durch die Anwendung des Husten-Checker noch während des Werbekontaktes einen unmittelbaren Mehrwert für Nutzer schafft. YOC's Targeting Lösung, die VIS.X Identity Intelligence, stellte die gezielte Ausspielung der Kampagne an Personengruppen, die sich nachweislich mit dem Thema Husten und Erkältung auseinander gesetzt haben, sicher. "Unser Ziel war es, einen einzigartigen Ansatz zu entwickeln, der unser Produkt durch Relevanz von Wettbewerbern abhebt. Und es funktioniert: Die Ergebnisse zeigen einen beeindruckenden Einfluss auf die Marken-Kennzahlen sowie die Kaufabsicht", sagt Jusof Ellinger, Media Lead GER & AT bei Bayer Vital. Die Ergebnisse unterstreichen den Erfolg dieser Strategie: Das Engagement stieg um 47 Prozent, während ein Attention Score von 84 von 100 Punkten eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit der Nutzer, an die die Kampagne ausgespielt wurde, belegt. Auch die Brand Metriken konnten deutlich gesteigert werden: Die Markenerinnerung lag um 39 Prozentpunkte höher, die Produktpräferenz stieg um 40 Prozentpunkte und die Kaufbereitschaft um 29 Prozentpunkte im Vergleich zur Kontrollgruppe an Personen, die keinen Werbekontakt hatten. "Wenn Marken es schaffen, Usern einen konkreten Mehrwert zu bieten und diesen intelligent mit aufmerksamkeitsstarken Formaten zu verbinden, entsteht messbare Wirkung über den gesamten Marketingfunnel hinweg", sagt Dirk Kraus, CEO der YOC AG. "Genau darin liegt auch die Zukunft des Open Web, als Raum für transparente, wirkungsvolle und user-zentrierte Markenkommunikation." ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und User des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. ÜBER BAYER Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission "Health for all, Hunger for none" möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen - indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern mit rund 88.000Beschäftigten einen Umsatz von 45,6Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 5,8Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter:www.gesundheit.bayer.de PR KONTAKT Jörg Pensberg

Senior Marketing und Communications Manager

schoesslers GmbH +49 151 728 58786

joerg.pensberg@schoesslers.com

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Emittent/Herausgeber: YOC AG

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



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