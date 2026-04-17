Das silbrig-glänzende Antimon ist zum zentralen Element der westlichen Sicherheitsarchitektur geworden. Die Exportbeschränkungen Chinas, die 2024 in einem gezielten Exportstopp für die USA gipfelten, zwangen westliche Lieferketten zu einer Neuausrichtung. Die Sicherung heimischer Bestände ist damit zwingend geworden, und stellt kurzfristige Kostenüberlegungen in den Schatten. Während Rüstungsgiganten wie Lockheed Martin händeringend nach verlässlichen Quellen suchen, um die Produktion moderner Abwehrsysteme aufrechtzuerhalten und Bergbaukonzerne wie Rio Tinto in Verarbeitungskapazität investieren, rücken spezialisierte Antimon-Unternehmen in den Fokus. Antimony Resources treibt die Erschließung des Bald Hill Projekts in New Brunswick voran, das als eine der bedeutendsten künftigen Antimon-Quellen in Nordamerika gilt. Das Unternehmen bietet Investoren den direkten Zugang zu einem Markt, auf dem kleine Unternehmen zu unverzichtbaren Partnern der Industrie werden. Das bietet Anlegern große Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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