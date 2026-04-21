Der Nahost-Konflikt rückt die globalen Lieferketten erneut in den Fokus und erhöht den Druck auf sensible Versorgungswege. Besonders die Straße von Hormus bleibt dabei ein zentraler geopolitischer Risikofaktor, weil sie für den weltweiten Waren- und Energiefluss von großer Bedeutung ist. Kommt es dort zu Spannungen, können sich Transportkosten, Lieferzeiten und Preisschwankungen rasch verschärfen. Gerade für Unternehmen mit Bezug zu Ernährung, Gesundheit und Agrartechnologie entstehen dadurch neue Chancen und auch Risiken. MustGrow und K+S sorgen für die weltweite Nahrungsmittelversorgung durch Dünger, Evotec und BioNTech stehen im Spannungsfeld gesundheitlicher Aspekte. Dynamische Anleger haben trotz unsicherer Rahmenbedingungen die Werte im Blick, die in einem volatilen Marktumfeld vergleichsweise robuste Ergebnisse liefern. Wir gehen noch etwas tiefer!Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de