Sicherer Hafen mit Hebel: Dieser Gold-Play könnte jetzt durchstarten

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Iran und kein Ende! Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Finanzmärkte weiter verunsichern, rückt Gold erneut in den Fokus als bewährter sicherer Hafen für Investoren.

Besonders Projekte in stabilen Bergbauregionen wie Nevada profitieren von diesem Umfeld, da sie Versorgungssicherheit, Rechtssicherheit und planbare Produktionsperspektiven vereinen. Genau hier findet sich Lahontan Gold mit seinem fortgeschrittenen Santa-Fe-Projekt im traditionsreichen Walker-Lane-Goldgürtel. Wie von den Branchengrößen Barrick Mining und Newmont in Nevada bereits eindrucksvoll bestätigt, entsteht auch mit Lahontan Gold eine klassische Entwicklungsstory mit erheblichem Hebel auf steigende Goldpreise. Für Anleger könnte sich daraus eine seltene Kombination ergeben: Ein wachsender Goldentwickler in einer der sichersten Bergbauregionen der Welt, mit klarer Perspektive auf den nächsten großen Bewertungsschub. Die Aktie zeigt seit Monaten beeindruckende Stärke, die Rally sollte jetzt noch einmal einen Schub bekommen.



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Vom historischen Goldcamp zur modernen Produktionsstory

Abseits kriegerischer Handlungen am Persischen Golf arbeitet das kanadische Unternehmen Lahontan Gold daran, im US-Bundesstaat Nevada eine historische Mine zurück in Richtung Produktion zu führen. Die Region zählt zu den produktivsten Goldgebieten weltweit und hat bereits mehr als 225 Mio. Unzen Gold hervorgebracht. Ein Umfeld, das seit Jahrzehnten große Produzenten und institutionelle Investoren anzieht. Besonders attraktiv ist die Ausgangslage: Zwischen 1988 und 1995 wurden auf dem Projekt bereits rund 359.000 Unzen Gold und über 700.000 Unzen Silber im Tagebau gefördert. Diese historische Produktion gilt in der Rohstoffbranche als wichtiger Risiko-Reduzierer, da sie die wirtschaftliche Abbaubarkeit des Vorkommens belegt und gleichzeitig vorhandene Infrastruktur wie Stromversorgung und Wasserrechte bestätigt.

Ressourcenbasis mit offensichtlichem Wachstumspotenzial

Heute steht das Santa-Fe-Projekt auf einer soliden Ressourcengrundlage von rund 1,9 Mio. Unzen Goldäquivalent in verschiedenen Kategorien. Diese Ressource bildet das Rückgrat der Investmentstory und bietet gleichzeitig erhebliches Erweiterungspotenzial. Umfangreiche Bohrprogramme mit bereits über 700 genehmigten Bohrlöchern schaffen die Grundlage für kontinuierliches Wachstum der Lagerstätte. Ein erwartetes Ressourcen-Update könnte daher zu einem entscheidenden Meilenstein werden und das Projekt in eine neue Bewertungsdimension führen. Investoren erwarten neue Indikationen unmittelbar nach Auswertung der aktuellen Bohrprogramme.



Ein zentraler technischer Fortschritt wurde zuletzt durch neue metallurgische Ergebnisse am Satellitenprojekt West Santa Fe erzielt. Analysen aus dem Bohrprogramm 2025 zeigen durchschnittliche Goldgewinnungsraten von rund 81% sowie Silbergewinnungsraten von etwa 60% im Cyanid-Laugungsverfahren. Diese Werte bestätigen frühere Tests und unterstreichen die Eignung des Materials für eine kosteneffiziente Verarbeitung mittels Heap-Leach-Technologie. Die aktuellen Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Projekt nicht nur geologisch attraktiv ist, sondern auch technisch realistisch in Richtung Produktion entwickelt werden kann.

Neue Bohrkampagne erschließt zusätzliche Ressourcen

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber entsteht aktuell durch die geplante Untersuchung historischer Heap-Leach-Halden auf dem Santa-Fe-Gelände. Diese Halden enthalten Material aus der früheren Produktion, das bereits zerkleinert und verarbeitet wurde, jedoch nach heutigen Standards noch wirtschaftlich verwertbare Restgehalte an Gold und Silber enthalten könnte. Das Unternehmen plant daher rund 95 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von etwa 1.740 Metern, um dieses Potenzial systematisch zu bewerten. Sollte sich die wirtschaftliche Wiederaufbereitung bestätigen, könnten diese Halden zu einer zusätzlichen Ressource werden, die mit vergleichsweise niedrigen Kosten erschlossen werden kann. Da das Material bereits aufbereitet und zugänglich ist, entfallen wesentliche Schritte wie Abraumbewegung oder Gesteinszerkleinerung. Eine kostengünstige Reaktivierung des zerkleinerten Materials könnte die starken PEA-Ergebnisse von 2025 massiv aufwerten und zukünftige Cashflows steigern. CEO Kimberly Ann betont diesen disziplinierten Ansatz als Grundlage für Lahontan im Entwicklungspfad zu einem zukünftigen Mid-Tier-Produzenten.

IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuck geht den Fakten in Nevada auf den Grund und interviewt CEO und Gründerin Kimberly Ann.

Finanzielle Stärke - Der Weg zur Mine nimmt Gestalt an

Parallel zu den technischen Fortschritten hat das Management die finanzielle Basis für die nächste Entwicklungsphase geschaffen. Durch Kapitalmaßnahmen in Höhe von mehr als 13 Mio. CAD verfügt das Unternehmen nun über ausreichende Mittel, um Explorationsprogramme, Genehmigungsprozesse und Projektentwicklung planmäßig voranzutreiben. Die finanzielle Reichweite wird nach aktuellen Planungen bis weit in das Jahr 2027 taxiert.

In Nevada haben Branchengrößen wie Barrick Mining und Newmont mit ihrem Joint Venture Nevada Gold Mines den größten Goldminenkomplex der Welt aufgebaut und dort über Jahrzehnte industrielle Großproduktion etabliert. Diese Minen liegen überwiegend im Norden des Bundesstaates entlang des Carlin-Trends, während das Projekt von Lahontan im Walker-Lane-Trend im Westen Nevadas positioniert ist. Die Entfernung beträgt mehrere hundert Kilometer, die stark größenunterschiedlichen Projekte befinden sich aber innerhalb derselben bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit vergleichbarer Infrastruktur und regulatorischem Umfeld. Die Langfristperspektive von Lahontan kann also begeistern.

Produktionsperspektive bis Ende des Jahrzehnts - Der Transformationsmoment rückt näher

Nach aktueller Planung könnte das Santa-Fe-Projekt gegen Ende des Jahrzehnts in Produktion gehen, sofern die weiteren technischen und regulatorischen Schritte planmäßig verlaufen. Eine wirtschaftliche Erstbewertung aus dem Jahr 2024 zeigt bereits eine potenzielle Minenlaufzeit von rund acht Jahren bei moderaten Investitionskosten. In Kombination mit der bestehenden Infrastruktur und der oxidischen Mineralisierung ergibt sich ein realistisches Szenario für einen kosteneffizienten Tagebau.

Die Aktie von Lahontan Gold konnte sich in den letzten 7 Monaten noch einmal auf glatt 0,45 CAD verdoppeln, nachdem sie seit Anfang 2025 bereits 500% Rendite erzielte. Nach gelungener Refinanzierung springen risikobewusste Anleger erneut auf. Im Bollinger-Chart zeigt sich bereits ein momentumgetriebener Ausbruch nach oben. Quelle: LSEG Refinitiv vom 20.04.2026

Die Investmentstory von Lahontan Gold vereint mehrere Faktoren, die im Rohstoffsektor als besonders wertsteigernd gelten: Eine historische Produktionsbasis, eine wachsende Ressource, bestätigte metallurgische Wirtschaftlichkeit und konkrete Schritte in Richtung Produktion. Die jüngsten Fortschritte bei Metallurgie und Ressourcenerweiterung zeigen überdies, dass das Projekt nicht nur Potenzial besitzt, sondern sich operativ Schritt für Schritt in Richtung Realisierung bewegt. Nach einer Konsolidierung der Lahontan-Aktie bis auf 0,32 CAD hat sich der Kurs wieder schnell auf 0,44 CAD emporgeschwungen. Technisch könnte das bereits ein Ausbruch nach oben sein, denn das Momentum steigt beträchtlich.



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