VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, April 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BF541080
|343000.000
|47219692.64
|137.6667
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56174785.78
|75.3013
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3910288133.19
|106.1137
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BDFBTQ78
|30125000.000
|2021223144.98
|67.0945
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|676701839.33
|62.3688
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1367714425.67
|114.9340
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BDS67326
|3594000.000
|251548459.10
|69.9912
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|363623232.38
|62.1578
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|176377260.13
|36.7453
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BMC38736
|69500000.000
|5697164159.95
|81.9736
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BMDH1538
|12600000.000
|116146692.52
|9.2180
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-21
|IE00BMDKNW35
|49550000.000
|653348409.17
|13.1856
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0000H445G8
|420000.000
|7202928.99
|17.1498
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0002PG6CA6
|73100000.000
|1460386202.72
|19.9779
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12736680.14
|21.9598
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000YU9K6K2
|15490000.000
|1595146057.03
|102.9791
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12860892.18
|20.7434
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15646525.02
|28.1919
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10872992.74
|18.7465
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000M7V94E1
|41320000.000
|2537453328.09
|61.4098
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000NXF88S1
|10320000.000
|345328193.49
|33.4620
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000YYE6WK5
|129900000.000
|8863532728.88
|68.2335
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67872966.45
|24.9167
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40718890.09
|24.6781
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17073621.29
|24.3909
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-21
|IE0007Y8Y157
|22450000.000
|604031139.09
|26.9056
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-21
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|991683.82
|19.8337
