FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein starkes erstes Quartal und höhere Zielvorgaben für das Gesamtjahr von ABB haben am Mittwoch auch andere europäische Investitionsgüter-Aktien beflügelt. Für die ABB-Papiere ging es am Vormittag um 3,5 Prozent nach oben. Im Windschatten der Schweizer stiegen die Anteilsscheine von Siemens um 1,1 Prozent. Die Titel von Schneider Electric gewannen 1,6 Prozent und jene von Legrand 2,2 Prozent.

ABB fuhr im ersten Quartal einen Rekordauftragseingang von 11,3 Milliarden US-Dollar ein. Dieser liegt um 16 Prozent über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten. Gleichzeitig hob der Konzern die Ziele für das Wachstum und die Profitabilität an.

Entsprechend positiv waren die ersten Reaktionen von Marktexperten: Die höheren Erwartungen der Schweizer an das laufende Jahr seien eine Überraschung angesichts der Lage im Nahen Osten, schrieb Analyst Phil Buller von JPMorgan. Die Konsensschätzungen dürften nun im niedrigen bis mittleren prozentualen Bereich steigen. Die Zahlen und der Ausblick von ABB seien gute Nachrichten auch für Siemens, Schneider Electric und Legrand.

Alasdair Leslie vom US-Analysehaus Bernstein Research lobte vor allem den wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung erhöhten Umsatzausblick auf 2026. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben", betonte Leslie./edh/bek/stk

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