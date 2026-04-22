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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
22.04.26 | 21:43
289,70 Euro
+2,20 % +6,25
Branche
Internet
Aktienmarkt
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S&P 100
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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289,70289,8521:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADOBE
ADOBE INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADOBE INC218,10+3,36 %
ALPHABET INC CL A289,70+2,20 %
APPLE INC233,05+2,73 %
AT&T INC22,190+0,48 %
BOEING COMPANY196,00+4,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG27,420-4,86 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC139,62+4,74 %
TESLA INC332,35+0,86 %
T-MOBILE US INC160,54-3,65 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC77,60-6,51 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.