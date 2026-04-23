Chinas Dominanz bei Batterien für Elektromobilität ist westlichen Politikern unheimlich. In Sonntagsreden versprechen sie regelmäßig, die Abhängigkeit von Peking zu verringern. Passiert ist bislang wenig. Doch langsam wendet sich das Blatt - wobei die Regierenden aber eher Statistenrollen einnehmen. Die handelnden Personen arbeiten für börsennotierte Unternehmen wie HPQ Silicon, IBU-tec und AMG Critical Materials. Wie das Trio Europas Batterieindustrie wettbewerbsfähig machen will.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de