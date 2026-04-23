VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BF541080
|343000.000
|47224987.77
|137.6822
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56192911.60
|75.3256
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BQQP9F84
|37200000.000
|3981934747.49
|107.0413
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BDFBTQ78
|30125000.000
|2047948757.87
|67.9817
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|677236898.37
|62.4181
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1384873417.88
|116.3759
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BDS67326
|3594000.000
|250744081.15
|69.7674
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|364099227.10
|62.2392
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|174656964.55
|36.3869
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BMC38736
|69500000.000
|5868199842.52
|84.4345
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|117753624.92
|9.4581
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-22
|IE00BMDKNW35
|49700000.000
|687375365.04
|13.8305
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0000H445G8
|420000.000
|7191965.03
|17.1237
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0002PG6CA6
|73250000.000
|1480560018.16
|20.2124
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12678041.57
|21.8587
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000YU9K6K2
|15490000.000
|1597861123.77
|103.1544
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12861929.48
|20.7450
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15492009.24
|27.9135
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10864221.20
|18.7314
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000M7V94E1
|41520000.000
|2644002597.23
|63.6802
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000NXF88S1
|9520000.000
|324984303.69
|34.1370
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000YYE6WK5
|129900000.000
|8829821819.36
|67.9740
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67909199.30
|24.9300
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40764587.13
|24.7058
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17062531.09
|24.3750
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-22
|IE0007Y8Y157
|22550000.000
|609081622.12
|27.0103
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-22
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|984922.20
|19.6984
© 2026 PR Newswire