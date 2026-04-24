Moderne Kriegsführung verändert die Märkte radikal und wird zum milliardenschweren Wachstumstreiber. Autonome Systeme, Drohnen und KI-basierte Technologien entscheiden zunehmend über militärische Stärke. Gleichzeitig explodiert die Nachfrage nach Wartung, Ersatzteilen und neuen Systemen, von Luftfahrt bis Verteidigung. Unternehmen, die sich früh in diesen Schlüsselbereichen positionieren, profitieren von steigenden Verteidigungsbudgets und technologischen Umbrüchen doppelt. Während klassische Systeme an Bedeutung verlieren, entstehen neue Märkte mit enormem Skalierungspotenzial. Für Anleger eröffnet sich damit eine seltene Chance, auf die Gewinner der nächsten Verteidigungsära zu setzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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