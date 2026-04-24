VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, April 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BF541080
|343000.000
|47209930.02
|137.6383
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56182819.99
|75.3121
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BQQP9F84
|37200000.000
|3901450863.35
|104.8777
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BDFBTQ78
|30125000.000
|2007280930.32
|66.6317
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|661110672.04
|60.9319
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1351435215.53
|113.5660
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BDS67326
|3594000.000
|249984503.67
|69.5561
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|361439090.10
|61.7845
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173723076.00
|36.1923
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BMC38736
|69750000.000
|5932620102.14
|85.0555
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|117823821.23
|9.4638
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-23
|IE00BMDKNW35
|49700000.000
|678419745.83
|13.6503
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0000H445G8
|420000.000
|7146994.40
|17.0167
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0002PG6CA6
|73600000.000
|1421380819.06
|19.3122
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12653616.30
|21.8166
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000YU9K6K2
|15890000.000
|1589336199.07
|100.0212
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12631696.47
|20.3737
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15593354.99
|28.0961
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10747305.67
|18.5298
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000M7V94E1
|41970000.000
|2689289734.18
|64.0765
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000NXF88S1
|9620000.000
|334233255.45
|34.7436
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8745218736.09
|67.2450
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67874671.46
|24.9173
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40366929.12
|24.4648
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17078966.26
|24.3985
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-23
|IE0007Y8Y157
|22550000.000
|596620173.62
|26.4577
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-04-23
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|988950.32
|19.7790
