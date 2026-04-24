ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe die Erwartungen vor allem im Baubereich verfehlt, was aber eher ein temporäres als ein strukturelles Problem sein sollte, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125486
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