Die globale Stimmung an den Finanzmärkten ist von einer ungewöhnlich hohen Unsicherheit geprägt, die sich in deutlich gestiegenen Volatilitätsindizes und häufigen Kursausschlägen widerspiegelt. Trotz neuer Höchststände an der Technologiebörse NASDAQ reagieren Anleger zunehmend sensibel auf geopolitische Risiken, da inzwischen mehr als 20 % des weltweiten Ölhandels durch die strategisch kritische Straße von Hormus transportiert werden und jede Störung sofortige Preisschocks auslösen kann. In Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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