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ADIDAS AG147,200,00 %
AIRBUS SE170,28+2,55 %
ALPHABET INC CL A297,80-0,32 %
AMAZON.COM INC221,15-0,32 %
DEUTSCHE BANK AG26,485-2,97 %
FUCHS SE40,600+8,04 %
KONE OYJ53,56-6,20 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG48,560-0,96 %
META PLATFORMS INC572,00-0,23 %
MICROSOFT CORPORATION364,25-0,64 %
SCOUT24 SE69,60+3,11 %
SYMRISE AG77,90+6,07 %
THYSSENKRUPP AG9,452+8,07 %
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