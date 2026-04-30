Die Suche nach Rohstoffen ist herausfordernd. Unternehmen sind immer häufiger mit einer Realität konfrontiert, in der geologische Qualität zunehmend in Regionen mit hoher politischer Volatilität zu finden ist. Das von Amanda van Dyke, Gründerin des Critical Minerals Hub, geprägte Konzept des "Mining in the Grey Zone" beschreibt dieses Phänomen treffend: Es handelt sich um Gebiete, in denen eine schwache staatliche Souveränität auf die Notwendigkeit zur Sicherung strategischer Rohstoffvorkommen trifft. Van Dyke argumentiert in ihren Analysen, dass traditionelle Risiko-Metriken in diesen Zonen oft versagen, da lokale Machtstrukturen, informelle Netzwerke und die physische Präsenz vor Ort entscheidender für die Betriebssicherheit sind als die offizielle nationale Politik in den Hauptstädten. Für Investoren, die auf Unternehmen setzen, die sich in Ländern wie Mali auskennen, kann das eine Chance sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
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