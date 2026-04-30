Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



30.04.2026 / 09:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2026 Kursziel: 68,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA

Preview: YTD bislang kein Peakjackpot



ZEAL wird am Mittwoch den 6. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2026 vorlegen.



[Tabelle]



Analog zum Vorjahr blieb die Jackpot-Dynamik in den Kernlotterien 6aus49 und Eurojackpot verhalten; Peakjackpots traten nicht auf. Zusätzlich belastete eine im Vorjahresvergleich um eine Ziehung geringere Frequenz, wodurch das kombinierte Spielvolumen der Lotterien um 6,5% yoy zurückging (vgl. Grafik).



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Dem stehen weiterhin intakte strukturelle Wachstumstreiber gegenüber: Der Online-Lottomarkt wächst kontinuierlich und ZEAL gewinnt fortlaufend Marktanteile. Zudem dürften intensivierte Aktivitäten im Bereich der Traumhausverlosung das Soziallotterie-Segment deutlich belebt haben (MONe: +39% yoy). In Summe erwarten wir, dass diese Effekte den Volumenrückgang überkompensieren und zu einem moderaten Umsatzanstieg von rund +3% yoy geführt haben dürften. Beim EBITDA rechnen wir hingegen mit einem Rückgang, begründet durch die höheren Personalkosten infolge des Kapazitätsaufbaus sowie der Ausweitung der Marketingaufwendungen.



Ausblick 2026: Die Guidance basiert auf einer statistisch normalen Jackpot-Frequenz von rund neun Ereignissen im Gesamtjahr. Nach einem unterdurchschnittlichen Jahresstart erwarten wir dennoch eine Bestätigung der Guidance. Allerdings implizieren die bislang auch in Q2 ausgebliebenen Peakjackpots eine erhöhte Abhängigkeit vom zweiten Halbjahr, wodurch insbesondere das obere Ende der Spanne zunehmend ambitioniert erscheint. Vorsorglich haben wir unsere Schätzungen leicht reduziert.



Fazit: Kurzfristige Volatilität infolge jackpotgetriebener Schwankungen ändert nichts am strukturellen Investment Case. Die Kombination aus steigendem Online-Penetrationsgrad, fortgesetzten Marktanteilsgewinnen und einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell unterstützt eine attraktive mittelfristige Ertragsdynamik. Vor diesem Hintergrund sehen wir mögliche Kursrücksetzter weiterhin als Kaufgelegenheit und bestätigen unserer Rating sowie das Kursziel.







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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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