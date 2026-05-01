Geopolitische Spannungen, explodierende Energiepreise und der globale Umbau der Industrie sorgen für neue Dynamik an den Märkten. Während defensive Konsumsegmente selbst im Krisenumfeld Stabilität beweisen, rücken dezentrale Energielösungen und Wasserstofftechnologien zunehmend in den Fokus. Gleichzeitig treibt der KI-Boom den Strombedarf massiv nach oben und eröffnet völlig neue Wachstumsfelder für alternative Energieanbieter. Die Kombination aus strukturellem Nachfragewachstum, technologischen Fortschritten und geopolitischem Druck schafft ein Umfeld, in dem ganze Branchen vor einer Neubewertung stehen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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