Airbus A320: Das wichtigste Programm im FACC-Umsatzmix

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Wer die Umsatzstruktur der FACC AG verstehen will, kommt an einer Flugzeugfamilie nicht vorbei: der Airbus A320-Familie. Kein anderes Programm trägt so stark zum Gesamtumsatz des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers bei - und kaum ein anderes hat in den vergangenen Jahren so viel zu Wachstum und Auslastung beigetragen.

Über ein Drittel des Gesamtumsatzes

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die FACC AG einen Rekordumsatz von 984,4 Mio. Euro. Davon entfielen laut Geschäftsbericht mehr als 37 Prozent allein auf Programme der Airbus A320-Familie - verteilt auf die beiden größten Divisionen des Konzerns, Cabin Interiors und Aerostructures. Das bedeutet: Rund 364 Mio. Euro des Gesamtumsatzes sind direkt auf dieses eine Flugzeugprogramm zurückzuführen. Übergeordnet ist Airbus mit einem Anteil von 46,2 Prozent am Gesamtumsatz der mit Abstand wichtigste Einzelkunde der FACC.

Die Bedeutung des A320-Programms zeigt sich auch bei der Segment-Berichterstattung. In der Division Aerostructures ist die A320-Familie der führende Umsatzträger, noch vor den Plattformen A220 und A350. In der Division Cabin Interiors trug die A320-Familie wesentlich zu dem bemerkenswerten Umsatzsprung von 376,8 auf 459,1 Mio. Euro bei - ein Plus von rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

FACC liefert für die A320-Familie eine Reihe von Hochleistungskomponenten aus Faserverbundwerkstoffen. Besonders hervorzuheben sind die sogenannten Sharklets - die charakteristischen, nach oben gebogenen Flügelspitzen der A320neo-Familie. In der Investorenpräsentation zum Geschäftsjahr 2025 nennt das FACC-Management steigende Bauraten bei Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen - explizit die A320-Familie - als eine der zentralen Säulen für das erwartete Umsatzwachstum von 5 bis 15 Prozent im laufenden Jahr.

A320-Familie: Wachstumspotenzial bis 75 Maschinen pro Monat

Das Marktpotenzial der A320-Familie ist aus Sicht der FACC strukturell abgesichert. Laut aktuellen Airbus-Prognosen, die in der FACC-Investorenpräsentation zum dritten Quartal 2025 zitiert wurden, liegt die aktuelle Monatsproduktionsrate der A320-Familie bei 62 Einheiten. Mittelfristig peilt Airbus eine Steigerung auf 75 Maschinen pro Monat an - ein Wachstum von rund 21 Prozent gegenüber dem heutigen Niveau. Airlines haben bereits über 7.000 Flugzeuge der A320-Familie bestellt, der gesamte Airbus-Auftragsbestand umfasste zum Jahresende 2025 insgesamt 8.754 Flugzeuge.

Für FACC bedeutet dieser Raten-Hochlauf direkt mehr Kundenabrufe und höhere Auslastung in der Produktion - bei einem Programm, das bereits heute die tragende Säule des Umsatzes bildet. Dass das Langfrist-Orderbuch der FACC insgesamt auf einem historischen Höchststand von über 6 Mrd. Dollar liegt, hängt nicht zuletzt mit der anhaltend hohen Nachfrage nach der A320-Familie zusammen.

Die Abhängigkeit von einem einzigen Flugzeugprogramm birgt naturgemäß auch Risiken - etwa wenn Airbus Produktionsraten anpassen muss oder Lieferketten instabil werden. Dennoch dürfte der A320 für FACC auf absehbare Zeit das Rückgrat des Geschäftsmodells bleiben. Im Rahmen der Strategie 2030 nennt FACC explizit das Ziel, das bestehende "Konzentrationsrisiko" im Kundenportfolio zu reduzieren und ein "balanciertes Portfolio" aufzubauen.

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