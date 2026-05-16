Airbus- und Boeing-Flotten wachsen: Der 93-Mrd.-Dollar-Aftermarket im Focus von FACC und Safran

Anzeige / Werbung

Die globale Luftfahrtindustrie befindet sich nach den pandemiebedingten Einbrüchen wieder in einer Phase steigender Produktionsraten. Airbus (ISIN: NL0000235190) und Boeing (ISIN: US0970231058) arbeiten an höheren Auslieferungszahlen. Weltweit modernisieren und erweitern Airlines zudem ihre Flotten.

Mit jedem zusätzlichen Flugzeug wächst gleichzeitig ein zweiter Markt: Wartung, Reparatur und Ersatzteile. Genau dieser sogenannte Aftermarket entwickelt sich derzeit zu einem wichtigen Wachstumstreiber der Branche.

Nach Angaben von Fortune Business Insights wurde der weltweite Markt für Flugzeug-Ersatzteile 2024 auf 48,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2032 soll das Volumen auf 93,52 Milliarden US-Dollar steigen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8%.

Die wachsende Flugzeugflotte erhöht den Bedarf an Wartung und Ersatzteilen

Hintergrund dieser Entwicklung ist vor allem die steigende Zahl aktiver Verkehrsflugzeuge. Die aktuelle Global Market Forecast von Airbus geht von einer Steigerung der Flotte von 24.730 Flugzeugen in 2024 auf 49.210 Flugzeugen in 2044 aus. Das entspricht einer absoluten Erhöhung von ca. 24.480 Flugzeugen.

Mit jedem neu ausgelieferten Flugzeug steigt langfristig auch der Bedarf an Wartung, Reparaturen und dem Austausch einzelner Komponenten. Davon profitieren Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette - von Triebwerksherstellern über Kabinenausrüster bis hin zu Spezialisten für Struktur- und Leichtbauteile.

Besonders Nordamerika gilt weiterhin als wichtiger Markt. Laut Fortune Business Insights lag der Marktanteil der Region zuletzt bei über 33%. Unterstützt wird dies durch die hohe Konzentration großer Hersteller sowie umfangreiche Wartungs- und Reparaturkapazitäten.

Boeing arbeitet am Produktionshochlauf und stabilisiert seine Lieferketten

Parallel dazu konzentriert sich Boeing auf die Stabilisierung seiner Produktion und Lieferketten. Nach mehreren Jahren mit Unterbrechungen in einzelnen Programmen steht insbesondere der Hochlauf der 737-MAX-Produktion im Mittelpunkt.

Der US-Flugzeugbauer verweist in seinen Marktprognosen auf den langfristig steigenden Bedarf an Verkehrsflugzeugen. Bis 2044 erwartet Boeing weltweit einen Bedarf von mehreren zehntausend neuen Flugzeugen - sowohl als Ersatz älterer Maschinen als auch durch das Wachstum des weltweiten Luftverkehrs.

Für Zulieferer und Aftermarket-Anbieter bedeutet das vor allem eines: Mit steigenden Produktionszahlen wächst gleichzeitig der zukünftige Bedarf an Wartung, Ersatzteilen und Modernisierung bestehender Flotten.

Safran baut das margenstarke Servicegeschäft rund um Flugzeugtriebwerke aus

Zu den wichtigsten Unternehmen im globalen Luftfahrt-Aftermarket zählt Safran (ISIN: FR0000073272). Der französische Technologiekonzern ist unter anderem in den Bereichen Triebwerke, Kabinensysteme und Wartungsdienstleistungen aktiv.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Servicegeschäft rund um Flugzeugtriebwerke. Gemeinsam mit GE Aerospace produziert Safran die LEAP-Triebwerke für die Airbus-A320neo- sowie Boeing-737-MAX-Familien. Jedes neue Flugzeug mit einem solchen Triebwerk muss gewartet werden und benötigt gelegentlich Ersatzteile.

Zuletzt hob Safran zudem seine Jahresprognose an und verwies auf die weiterhin hohe Nachfrage im zivilen Luftfahrtgeschäft. Analysten sehen insbesondere die langfristig planbaren Serviceumsätze als wichtigen Stabilitätsfaktor des Konzerns.

FACC verbindet Leichtbau-Kompetenz mit langfristigen Flugzeugprogrammen

Die österreichische FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ist auf Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt, produziert und wartet unter anderem Triebwerksverkleidungen, Kabinenmodule, Spoiler, Winglets sowie Strukturbauteile für internationale Flugzeugprogramme.

Mit steigenden Produktionsraten bei Airbus und Boeing wächst auch die Nachfrage nach effizienten Leichtbaulösungen. Moderne Verbundwerkstoffe reduzieren das Gewicht von Flugzeugen und tragen dazu bei, Treibstoffverbrauch sowie Emissionen zu senken.

FACC ist in mehreren Langfristprogrammen der Luftfahrtindustrie vertreten. Gerade in der Luftfahrt gelten qualifizierte Zulieferer häufig über viele Jahre als gesetzt, da Zertifizierung und Austausch bestehender Lieferanten komplex und zeitintensiv sind.

U.a. die Analysten von Oddo BHF sehen FACC weiterhin gut im Umfeld steigender Produktionsraten positioniert. Sie gehen dank steigender Produktionsraten der großen Flugzeugbauer von zweistelligen Wachstumsraten bis zum Jahre 2028 aus.

Der Luftfahrt-Aftermarket entwickelt sich zu einem eigenständigen Wachstumstreiber

Neben den klassischen Flugzeugauslieferungen bleiben auch Ersatzteile im Aftermarket ein wichtiges Standbein für Hersteller von Flugzeugteilen. Je größer die weltweite Flugzeugflotte wird, desto wichtiger werden Wartung, Ersatzteile und Modernisierung bestehender Maschinen.

Davon profitieren unterschiedliche Bereiche der Industrie - von Triebwerksherstellern über Strukturzulieferer bis hin zu Spezialisten für Kabinen- und Leichtbautechnologien. Unternehmen wie Safran und FACC sind jeweils in unterschiedlichen Teilen dieser Wertschöpfungskette positioniert.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".



FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quelle

Fortune Business Insights - Aircraft Aftermarket Parts Market

Airbus Global Market Forecast

Analysten zu FACC: "Wachstumspotenzial im aktuellen Kurs nicht angemessen berücksichtigt" | boerse-social.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/de/Datenschutzhinweis/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Airbus- und Boeing-Flotten wachsen: Der 93-Mrd.-Dollar-Aftermarket im Focus von FACC und Safran appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,FR0000073272,AT00000FACC2