Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 spielt in der nächsten Saison wieder in der 1. Fußball-Bundesliga. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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|22:42
|Schalke ist zurück in der Bundesliga
|Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist in der kommenden Saison zurück in der 1. Fußball-Bundesliga. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Samstagabendpartie des 32. Spieltags war den Königsblauen...
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|22:30
|Eil +++ Schalke steigt wieder in die Bundesliga auf
|Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 spielt in der nächsten Saison wieder in der 1. Fußball-Bundesliga. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
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|12:34
|Bundesliga: Schalke 04 mit erstem Matchball - schon heute Meister der 2ten Liga?
|Schalke 04 bestreitet am Samstagabend das sog. Top-Spiel der 2ten Bundesliga. Das sind die möglichen Konstellationen: Die folgenden 'Berechnungen' basieren auf Wettquoten, die ja nach wahrscheinlichen...
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|10:21
|Topspiel der 2. Liga heute live im Free-TV: Steigt Schalke 04 auf?
|Mi
|Newsletter - Die Highlights der Woche auf Sky Sport: mit der Formel 1 in Miami, dem möglichen Schalker Aufstieg und den Entscheidungen in der ersten Runde der NBA- und NHL Playoffs
|Unterföhring (ots) - Die Formel 1 ist zurück: der Grand Prix von Miami Nach einen Monat Pause heulen die Motoren endlich wieder auf: Die Königsklasse des Motorsports macht am Wochenende Halt in Florida...
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