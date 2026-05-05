VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 05
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BF541080
|343000.000
|47221290.53
|137.6714
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56304451.40
|75.4751
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3636933932.49
|98.6956
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BDFBTQ78
|29875000.000
|1909566951.12
|63.9186
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BYWQWR46
|10850000.000
|652530881.08
|60.1411
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1270200419.96
|106.7395
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BDS67326
|3594000.000
|247767354.38
|68.9392
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|353016114.36
|60.8648
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|171709459.76
|35.7728
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BMC38736
|70300000.000
|6395813771.51
|90.9789
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BMDH1538
|15100000.000
|157031414.86
|10.3994
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-01
|IE00BMDKNW35
|50900000.000
|682854895.48
|13.4156
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0000H445G8
|420000.000
|7101458.94
|16.9082
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0002PG6CA6
|75150000.000
|1539118580.60
|20.4806
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13088278.28
|22.5660
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000YU9K6K2
|17090000.000
|1665504473.52
|97.4549
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12773880.60
|19.9592
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15470496.84
|27.8748
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0005TF96I9
|600000.000
|10853190.98
|18.0887
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000M7V94E1
|42970000.000
|2686757055.07
|62.5263
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|365672795.33
|36.3131
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000YYE6WK5
|130050000.000
|8570763395.39
|65.9036
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67866423.31
|24.9143
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40100227.14
|24.3032
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13486006.94
|24.5200
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-01
|IE0007Y8Y157
|22750000.000
|637505657.95
|28.0222
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-01
|IE000QYDXKV5
|50000.000
|998389.85
|19.9678
© 2026 PR Newswire