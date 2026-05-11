Der DAX hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er ging mit einem Minus von 1,3 Prozent bei 24.338,63 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht konnte er aber ein Plus von 0,2 Prozent über die Ziellinie retten. Zum Start in die neue Woche dürfte der deutsche Leitindex aber erneut einige Punkte verlieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.300 Zähler.Die Entwicklungen im Iran bestimmen weiterhin die Richtung an den Aktien- und Energiemärkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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