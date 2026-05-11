Lion Smart und Leapenergy geben Kunden, die den Batteriespeicher Lion Smart Storage 5000 kaufen, über zwei unabhängige Garantieerklärungen eine Leistungsgarantie. Die Lion Smart Production GmbH, Teil der Lion E-Mobility AG, führt mit dem Partner Leapenergy ein neues vertragliches Sicherheitsmodell für netzgebundene Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) ein. Lion Smart und Leapenergy geben den Kunden für den Lion Smart Storage 5000 über zwei unabhängige Garantieerklärungen eine Leistungsgarantie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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