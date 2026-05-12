Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Welt rüstet auf, und an der Börse feierten die großen Namen der Verteidigungsindustrie eine beispiellose Rally. Doch zuletzt ging es eher bergab an der Börse mit den Kursen von Rheinmetall und Co.! Hinter den glänzenden Fassaden von Fabrikhallen und den beeindruckenden Auftragsbüchern von Rheinmetall und Renk verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit. Die gigantische Produktion von Munition und Hochleistungsantrieben hängt auch von einem fast vergessenen Rohstoff ab, den China nahezu im Alleingang kontrolliert. Antimon ist das geheime Bindeglied, das über Sieg oder Niederlage in der industriellen Logistik entscheidet. Während die Großen der Branche nach stabilen Quellen suchen, rückt ein kanadisches Explorationsunternehmen in den Fokus, das eine strategische Lücke im Westen schließen könnte. Es ist ein Spiel mit extrem hohen Einsätzen, bei dem Geopolitik, militärische Notwendigkeit und enorme Gewinnchancen direkt aufeinandertreffen. Wann könnte es wieder mit den Kursen bei Rheinmetall und Co. aufwärts gehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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