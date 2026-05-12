Der DAX hat sich am Montag leicht ins Plus vorarbeiten können. Aus dem Handel ging er 0,1 Prozent fester bei 24.350,28 Punkten. In den Dienstag dürfte der deutsche Leitindex allerdings wieder schwächer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,8 Prozent tiefer auf 24.159 Punkte.Im Blickfeld bleibt weiterhin der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt erklärt, dass die inzwischen fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nur noch am seidenen Faden hänge. Dennoch hält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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