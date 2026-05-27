Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch wieder zugelegt und damit das Auf und Ab der Vortage fortgesetzt.»Die Börsen schwanken derzeit zwischen geopolitischer Nervosität im Iran-Krieg, Zinssorgen, Hoffnung auf diplomatische Entspannung und wachsender KI-Begeisterung», stellte Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research, fest. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,79 Prozent auf 6.111,84 Punkte. Ausserhalb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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