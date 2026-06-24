"Mehr als 21 Monate Feldtests": Wie aus einem Graphen-Projekt ein Industrieprodukt werden soll

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Graphen gehört seit Jahren zu den meistdiskutierten Materialien der modernen Werkstoffforschung. Wissenschaftler bescheinigen dem Material außergewöhnliche Eigenschaften, von hoher Stabilität über starke Barrierewirkungen bis hin zu vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Technologie.

Trotzdem blieb der große kommerzielle Durchbruch lange aus. Nicht, weil Graphen im Labor nicht funktioniert hätte. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, die Technologie aus Forschungsprojekten in reale Industrieanwendungen zu überführen.

Genau deshalb lohnt sich derzeit ein Blick auf die Entwicklung im Markt für Schutzbeschichtungen. Denn dort zeigt sich zunehmend, wie aus einer Materialinnovation Schritt für Schritt ein Industrieprodukt werden kann.

Viele Graphen-Projekte scheiterten nicht an der Technologie

In den vergangenen zehn Jahren wurden weltweit zahlreiche Graphen-Projekte gestartet. Die meisten konzentrierten sich zunächst auf die Materialeigenschaften selbst. Laborergebnisse fielen häufig vielversprechend aus, doch der Übergang in die industrielle Praxis erwies sich deutlich schwieriger.

Industrieunternehmen stellen andere Anforderungen als Forschungseinrichtungen. Neue Materialien müssen nicht nur funktionieren, sondern auch zuverlässig verfügbar sein, reproduzierbare Ergebnisse liefern und sich in bestehende Produktionsprozesse integrieren lassen.

Gerade in sicherheitskritischen Bereichen wie Offshore-Anlagen, Energieinfrastruktur oder Bergbau reicht ein erfolgreicher Labortest nicht aus. Betreiber wollen wissen, wie sich ein Produkt nach Monaten oder Jahren unter realen Bedingungen verhält.

Deshalb beginnt die eigentliche Bewährungsprobe häufig erst nach Abschluss der Forschung.

Warum Feldtests über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Beschichtungen gehören zu den Produkten, bei denen Langzeiterfahrungen besonders wichtig sind. Schließlich sollen sie Korrosion verhindern, Wartungsintervalle verlängern und industrielle Anlagen über viele Jahre schützen.

Genau deshalb nehmen Feldtests in dieser Branche eine zentrale Rolle ein. Während Labortests wichtige erste Erkenntnisse liefern, zeigen erst reale Einsatzbedingungen, wie sich ein Produkt im Alltag verhält.

Salzwasser, Temperaturschwankungen, UV-Strahlung und mechanische Belastungen lassen sich nur begrenzt simulieren. Viele Hersteller testen neue Produkte deshalb über lange Zeiträume an realen Anlagen, bevor sie eine kommerzielle Markteinführung freigeben.

Dieser Prozess ist aufwendig und zeitintensiv. Gleichzeitig erklärt er, warum neue Technologien häufig deutlich länger für die Markteinführung benötigen als viele Beobachter erwarten.

Warum AkzoNobel nicht nach drei Monaten ein Produkt freigibt

Ein gutes Beispiel dafür liefert AkzoNobel (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Industrie- und Schutzbeschichtungen und beliefert Kunden aus den Bereichen Energie, Bergbau, Infrastruktur und Offshore-Industrie.

Produkte wie Interzone 954 werden häufig an Standorten eingesetzt, an denen ein Beschichtungsversagen erhebliche wirtschaftliche Folgen haben könnte. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an neue Produktgenerationen.

Bevor ein Konzern dieser Größenordnung eine neue Technologie in bestehende Systeme integriert, werden umfangreiche Tests durchgeführt. Das Ziel besteht nicht darin, möglichst schnell ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Technologie langfristig zuverlässig funktioniert.

Vor diesem Hintergrund wirken lange Validierungsphasen weniger überraschend. Sie sind vielmehr ein fester Bestandteil des Industrialisierungsprozesses.

Sechs Jahre Entwicklung und mehr als 21 Monate Praxistests

Genau diesen Weg ist auch Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit seiner EcoSPARC-Technologie gegangen.

Nach Angaben des Unternehmens flossen mehr als sechs Jahre Entwicklungsarbeit in das Graphen-Additiv für Schutzbeschichtungen. Parallel dazu wurden umfangreiche Laboruntersuchungen, Korrosionstests und Feldversuche durchgeführt.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Dauer der praktischen Erprobung. Laut Unternehmensangaben liefen die Feldtests der Graphen-verstärkten Beschichtungen über mehr als 21 Monate. Zu den Teststandorten gehörten unter anderem stark beanspruchte Küsten- und Industrieumgebungen in Australien.

Damit unterscheidet sich das Projekt von vielen früheren Graphen-Initiativen, die häufig über die Forschungsphase nicht hinausgekommen sind.

Die lange Testdauer zeigt gleichzeitig, welchen Stellenwert industrielle Validierung in diesem Markt besitzt.

Mit dem Marktstart beginnt die nächste Phase

Im Mai 2026 erreichte das Projekt einen wichtigen Meilenstein. AkzoNobel kündigte die kommerzielle Einführung einer EcoSPARC-optimierten Version seiner Schutzbeschichtung Interzone 954 an.

Für die Graphen-Branche ist dieser Schritt interessant, weil er einen grundlegenden Wandel verdeutlicht. Die Diskussion dreht sich zunehmend weniger um theoretische Materialeigenschaften und stärker um reale Produkte, die tatsächlich eingesetzt werden.

Genau darin liegt möglicherweise die spannendste Entwicklung des gesamten Graphen-Marktes. Viele Jahre stand die Frage im Raum, ob sich die außergewöhnlichen Eigenschaften des Materials wirtschaftlich nutzen lassen.

Heute lautet die entscheidende Frage anders: Wie schnell können Graphen-basierte Produkte in industriellen Mengen eingesetzt werden?

Die Zusammenarbeit zwischen AkzoNobel, HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888K2XXX) und Sparc Technologies liefert dafür ein aktuelles Beispiel. Sie zeigt, wie aus Forschung, Materialproduktion und Langzeittests Schritt für Schritt ein kommerzielles Industrieprodukt entstehen kann.