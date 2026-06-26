Von Australien nach Europa: Warum AkzoNobel für Sparc Technologies mehr als nur ein Kunde ist

Anzeige / Werbung

Für viele Graphen-Unternehmen war die Kommerzialisierung über Jahre hinweg die größte Herausforderung. Sparc Technologies (ISIN: AU0000191XXX) scheint diesen Schritt nun zunehmend zu meistern. Nach der Markteinführung einer mit dem Graphen-Additiv ecosparc verbesserten Schutzbeschichtung durch AkzoNobel in Australien folgt bereits die nächste internationale Kommerzialisierung: Der vietnamesische Beschichtungshersteller Petro Vietnam Paint wird ebenfalls Produkte mit ecosparc auf den Markt bringen. Für Anleger rückt damit eine entscheidende Frage in den Fokus: Könnte die Partnerschaft mit dem niederländischen Weltmarktführer AkzoNobel der Türöffner für den europäischen Markt sein?

Der Zeitpunkt erscheint günstig. Weltweit steigen die Investitionen in Infrastruktur, Offshore-Windparks, Energieanlagen und industrielle Großprojekte. Gleichzeitig gewinnt Nachhaltigkeit an Bedeutung. Langlebigere Korrosionsschutzsysteme können Wartungskosten reduzieren und den Materialverbrauch senken. Nach Unternehmensangaben verursacht Korrosion weltweit direkte und indirekte Kosten von rund sechs Billionen US-Dollar pro Jahr. Gleichzeitig entfällt ein erheblicher Teil der globalen CO2-Emissionen auf den Ersatz korrodierter Stahlkonstruktionen.

Genau hier setzt Sparc mit seinem Graphen-Additiv ecosparc an. Das Produkt wird bestehenden Epoxidbeschichtungen in geringen Mengen zugesetzt und verbessert deren Korrosionsschutz, ohne dass Anwender ihre bisherigen Beschichtungssysteme grundlegend verändern müssen. Nach mehr als sechs Jahren Entwicklungsarbeit, über 4.000 Testpanelen sowie umfangreichen Labor- und Feldversuchen sieht das Unternehmen seine Technologie nun bereit für den breiteren kommerziellen Einsatz.

Besonders interessant ist dabei die Zusammenarbeit mit AkzoNobel. Der niederländische Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von rund 10,2 Milliarden Euro, mehr als 31.500 Mitarbeitern und Aktivitäten in über 150 Ländern zu den weltweit führenden Herstellern von Farben und Schutzbeschichtungen. Das Unternehmen vertreibt etablierte Marken wie Dulux, International oder Interpon und verfügt über langjährige Beziehungen zu Industrie-, Infrastruktur- und Energieunternehmen.

Entscheidend ist dabei weniger die Größe des Partners als die Art der Zusammenarbeit. AkzoNobel hat nicht eigens ein neues Produkt für Sparc entwickelt, sondern das bewährte Korrosionsschutzsystem Interzone 954 um ecosparc ergänzt. Die Beschichtung besitzt bereits eine mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte und wird weltweit unter anderem im Offshore-Bereich, in der Öl- und Gasindustrie, in petrochemischen Anlagen sowie zunehmend im Offshore-Windsektor eingesetzt. Für Sparc bedeutet das, dass die Technologie nicht erst einen völlig neuen Markt erschließen muss, sondern in eine bestehende Produktplattform mit etablierten Kunden integriert wird.

Gerade aus europäischer Sicht könnte dieser Aspekt an Bedeutung gewinnen. Europa zählt zu den größten Märkten für industrielle Schutzbeschichtungen außerhalb Chinas. Gleichzeitig stehen zahlreiche Infrastrukturprojekte, Offshore-Windparks und Modernisierungsprogramme im Mittelpunkt der Investitionen. Sollte sich die ecosparc-Technologie innerhalb des AkzoNobel-Portfolios bewähren und sukzessive auf weitere Regionen oder Anwendungen ausgeweitet werden, könnte Sparc von einem bestehenden internationalen Vertriebsnetz profitieren, ohne dieses selbst aufbauen zu müssen.

Hinzu kommt, dass die jüngsten Entwicklungen nicht mehr isoliert betrachtet werden können. Mit Petro Vietnam Paint hat sich inzwischen ein weiterer Hersteller entschieden, ecosparc in eine eigene Produktfamilie zu integrieren. Die PERAPHENE-Beschichtungen sollen ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein und stellen die erste internationale Produktlinie außerhalb Australiens dar, die auf Sparcs Graphen-Technologie setzt. Zwar enthält die Vereinbarung noch keine verbindlichen Mindestabnahmemengen, sie unterstreicht jedoch die wachsende Akzeptanz der Technologie bei etablierten Beschichtungsherstellern.

Parallel investiert Sparc in den Ausbau seiner Vermarktung. Erst kürzlich verpflichtete das Unternehmen einen erfahrenen Business Development Manager aus der Beschichtungsindustrie, der die Spezifikation und Marktdurchdringung von ecosparc vorantreiben soll. Gleichzeitig laufen zahlreiche Feldversuche mit Industrieunternehmen sowie Infrastrukturbetreibern aus den Bereichen Bergbau, Energie, Verteidigung und öffentliche Infrastruktur.

Auch operativ sieht sich das Unternehmen vorbereitet. Die bestehende Produktionsanlage wurde bereits so ausgelegt, dass genügend ecosparc hergestellt werden kann, um jährlich Beschichtungen für rund 4,5 Millionen Liter Schutzsysteme zu versorgen. Das Produktionskonzept ist modular aufgebaut und soll bei steigender Nachfrage vergleichsweise einfach erweitert werden.

Natürlich bleibt Sparc trotz dieser Fortschritte ein Unternehmen in einer frühen Kommerzialisierungsphase. Weder die Vereinbarung mit AkzoNobel noch jene mit Petro Vietnam Paint enthalten garantierte Absatzmengen, sodass Umfang und Geschwindigkeit künftiger Umsätze von der tatsächlichen Marktnachfrage abhängen werden. Dennoch verändert sich das Risikoprofil zunehmend. Während Graphenunternehmen lange vor allem von Forschungserfolgen lebten, verfügt Sparc inzwischen über mehrere kommerzielle Referenzen mit international bekannten Industriepartnern.

Für Investoren dürfte deshalb weniger die Frage im Mittelpunkt stehen, ob ecosparc grundsätzlich funktioniert - diese Hürde scheint mit den bisherigen Produkteinführungen weitgehend genommen. Spannender wird sein, ob AkzoNobel seine bestehende internationale Marktpräsenz künftig dazu nutzt, die Graphen-Technologie auch außerhalb Australiens stärker auszurollen. Sollte dies gelingen, könnte sich die heutige Partnerschaft tatsächlich als weit mehr erweisen als eine klassische Kundenbeziehung - sie könnte Sparc den Zugang zu einem der größten Industriemärkte der Welt eröffnen.