FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRERA HOLDINGS PLC CL.A X1Y1 IE0009876H30
AB/FROM ONWARDS 01.06.2026 10:22 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BRERA HOLDINGS PLC CL.A X1Y1 IE0009876H30
AB/FROM ONWARDS 01.06.2026 10:22 CET
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