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WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
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PR Newswire
03.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 03

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-02 IE00BF541080 343000.000 47543104.87 138.6096
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-02 IE00BF540Z61 746000.000 56588563.20 75.8560
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-02 IE00BQQP9F84 36850000.000 3669353582.65 99.5754
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-02 IE00BDFBTQ78 29675000.000 2027763673.55 68.3324
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-02 IE00BYWQWR46 10450000.000 634111189.45 60.6805
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-02 IE00BQQP9G91 11550000.000 1232479184.34 106.7082
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-02 IE00BDS67326 3806000.000 264906419.57 69.6023
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-02 IE00BQQP9H09 5700000.000 355938557.57 62.4454
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-02 IE00BL0BMZ89 4800000.000 174252884.63 36.3027
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-02 IE00BMC38736 76200000.000 8902856979.71 116.8354
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-02 IE00BMDH1538 18600000.000 224684960.64 12.0798
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-02 IE00BMDKNW35 44550000.000 710788463.76 15.9548
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-02 IE0000H445G8 420000.000 7071063.21 16.8359
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-02 IE0002PG6CA6 80100000.000 1583669869.40 19.7712
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-02 IE0005B8WVT6 630000.000 13968190.35 22.1717
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-02 IE000YU9K6K2 22840000.000 2791683559.90 122.2278
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-02 IE000B9PQW54 660000.000 13493562.91 20.4448
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-02 IE0001J5A2T9 555000.000 15323587.03 27.6101
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-02 IE0005TF96I9 630000.000 10916077.56 17.3271
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-02 IE000M7V94E1 44620000.000 2782809792.08 62.3669
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-02 IE000NXF88S1 10020000.000 351433732.87 35.0732
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-02 IE000YYE6WK5 127500000.000 8175996840.72 64.1255
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-02 IE000J6CHW80 2674000.000 66862982.84 25.0049
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-02 IE0007I99HX7 1550000.000 39133685.15 25.2475
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-02 IE000SBU19F7 550000.000 14030413.13 25.5098
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-02 IE0007Y8Y157 26300000.000 910746814.26 34.6292
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-02 IE000QYDXKV5 350000.000 6892696.56 19.6934
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-02 IE000YYVSM16 250000.000 4918097.78 19.6724
© 2026 PR Newswire
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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