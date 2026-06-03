VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BF541080
|343000.000
|47543104.87
|138.6096
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56588563.20
|75.8560
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BQQP9F84
|36850000.000
|3669353582.65
|99.5754
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BDFBTQ78
|29675000.000
|2027763673.55
|68.3324
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|634111189.45
|60.6805
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1232479184.34
|106.7082
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BDS67326
|3806000.000
|264906419.57
|69.6023
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|355938557.57
|62.4454
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|174252884.63
|36.3027
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BMC38736
|76200000.000
|8902856979.71
|116.8354
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BMDH1538
|18600000.000
|224684960.64
|12.0798
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-02
|IE00BMDKNW35
|44550000.000
|710788463.76
|15.9548
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0000H445G8
|420000.000
|7071063.21
|16.8359
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0002PG6CA6
|80100000.000
|1583669869.40
|19.7712
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|13968190.35
|22.1717
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000YU9K6K2
|22840000.000
|2791683559.90
|122.2278
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13493562.91
|20.4448
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15323587.03
|27.6101
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10916077.56
|17.3271
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000M7V94E1
|44620000.000
|2782809792.08
|62.3669
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|351433732.87
|35.0732
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000YYE6WK5
|127500000.000
|8175996840.72
|64.1255
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66862982.84
|25.0049
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|39133685.15
|25.2475
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000SBU19F7
|550000.000
|14030413.13
|25.5098
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-02
|IE0007Y8Y157
|26300000.000
|910746814.26
|34.6292
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000QYDXKV5
|350000.000
|6892696.56
|19.6934
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-02
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4918097.78
|19.6724
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