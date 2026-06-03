Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Belastet von der angespannten Lage im Nahen Osten sowie neuen Zollandrohungen aus den USA rutschte der DAX um 1,3 Prozent auf 24.795 Punkte ab und fiel damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Der MDAX verlor 0,6 Prozent auf 32.736 Punkte. Der SDAX gab 1,4 Prozent auf 18.770 Punkte nach.Auf Unternehmensebene gerieten insbesondere die Aktien der Deutschen Bank unter Druck. Die Titel verloren 3,7 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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