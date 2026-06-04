Diese Wolfram-Aktie ist voll finanziert und bereit zu bohren - und fast niemand spricht darüber

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Almonty wurde zu einer der größten Mining-Erfolgsgeschichten des Sektors. American Tungsten explodierte von rund 0,11 $ auf 4,90 $. Guardian Metal stieg von etwa 0,50 £ auf mehr als 3 £.

Dieser Artikel wird im Auftrag von GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH) (FSE: 4QS | WKN: A40QNN) veröffentlicht.





Willkommen zurück, liebe Leser,

hin und wieder erscheint eine Pressemitteilung, die einen dazu zwingt, kurz innezuhalten und die gesamte Story neu zu bewerten.

Ich glaube, genau das ist hier der Fall.

Denn monatelang haben die meisten Investoren GoldHaven wie einen weiteren Frühphasen-Explorer betrachtet.

Ein Unternehmen mit ein paar interessanten Zielen.

Ein paar interessanten Gesteinsproben.

Ein paar interessanten Ideen.

Doch nachdem man sich die neuesten Informationen genauer anschaut, entsteht ein völlig anderes Bild.

Viele Investoren könnten komplett übersehen haben, was Magno tatsächlich ist.

Das ist kein Unternehmen, das noch nach Wolfram sucht.

Das Wolfram wurde bereits gefunden.



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Und wichtig: Es befindet sich in British Columbia - einer der etabliertesten Bergbau-Jurisdiktionen Kanadas.

Die Bohrungen wurden bereits durchgeführt.

Die Gehalte wurden bereits getroffen.

Die historische Inventur wurde bereits skizziert.

Die Frage lautet heute nicht mehr, ob es hier Wolfram gibt.



Die Frage lautet:

Wie viel mehr könnte noch vorhanden sein?

GoldHaven ist nun finanziert, um zurückzugehen, das historische System zu validieren, zu erweitern und potenziell zu vergrößern.

Dieser Unterschied ist entscheidend.

Sehr sogar.

Denn wir haben bereits gesehen, wie spektakulär der Markt Wolfram-Storys belohnt hat.

Almonty wurde zu einer der größten Mining-Erfolgsgeschichten des Sektors.

American Tungsten explodierte von rund 0,11 $ auf 4,90 $.

Guardian Metal stieg von etwa 0,50 £ auf mehr als 3 £.

Der Markt wartete nicht auf Produktion.

Der Markt bezahlte für die Möglichkeit, dass diese Projekte deutlich größer werden könnten.

Und nun steht GoldHaven hier mit einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mio. €.

Genau hier wird die Chance schwer zu ignorieren.

Die Gehalte sind stärker, als die meisten Investoren glauben

Beginnen wir mit dem Teil, der sofort ins Auge sticht.

Den historischen Bohrergebnissen.

Keine Oberflächenproben.

Keine Geochemie.

Keine Spekulation.

Tatsächliche Bohrungen.



Historische Bohrungen in den Zonen Kuhn und Dead Goat lieferten unter anderem folgende Abschnitte:

13,0 Meter mit 0,55% WO3

11,3 Meter mit 0,59% WO3 plus 0,10% MoS2

6,0 Meter mit 0,58% WO3

6,0 Meter mit 0,58% WO3 plus 0,12% MoS2

4,4 Meter mit 0,75% WO3 plus 0,17% Kupfer

4,0 Meter mit 1,32% WO3 plus 0,26% MoS2



Lesen Sie den letzten Abschnitt noch einmal.

4 Meter mit 1,32% Wolframtrioxid.

Für eine Aktie, die bei rund 10 Mio. € bewertet wird.

Das ist genau die Art Zahl, die Aufmerksamkeit erzeugt.

Das beginnt nicht bei null

Der Markt verhält sich weiterhin so, als wäre Magno ein reines Grassroots-Explorationsprojekt.

Das ist es nicht.

Die historischen Arbeiten haben bereits eine Wolfram-Inventur über mehrere Zonen hinweg skizziert.



Historische Schätzungen umfassen:

409.300 Tonnen mit 0,48% WO3

78.700 Tonnen mit 0,50% WO3

100.900 Tonnen mit 0,49% WO3

27.600 Tonnen mit 0,39% WO3



Kombinierte historische Inventur:

616.500 Tonnen mit 0,48% WO3

Wichtig: Diese historische Schätzung stellt keine aktuelle Mineralressource dar und erfordert eine Verifizierung durch zusätzliche Bohrungen und technische Arbeiten.

Doch Anleger sollten sich eine Frage stellen.



Wie viele Unternehmen mit einer Bewertung von rund 10 Mio. € verfügen bereits über:

historische Bohrungen

eine historische Wolfram-Inventur

mehrere mineralisierte Zonen

ein finanziertes Bohrprogramm

eine distriktweite Landposition?



Die Antwort:

Nicht viele.

Die eigentliche story könnte erst jetzt beginnen

Der Markt liebt den Blick zurück.

Das große Geld wird jedoch meistens mit dem Blick nach vorne verdient.

Genau deshalb sind die neuesten Entwicklungen so wichtig.

GoldHaven spricht nicht darüber, alte Bohrergebnisse zu bewundern.

Das Management bereitet sich darauf vor, sie zu testen.

Das Unternehmen hat rund:

3,26 Mio. CAD

eingeworben und plant nun ein großes Bohrprogramm mit mehr als 5.000 Metern.

Das bedeutet:

historische Bohrlöcher nachbohren

historische Mineralisierung verifizieren

Erweiterungen testen

Kontinuität prüfen

in die Tiefe testen

Expansionsmöglichkeiten evaluieren



Genau dort verändern sich Storys.

Nicht wenn ein Unternehmen redet.

Sondern wenn ein Unternehmen bohrt.

die zeile, die niemand ignorieren sollte

Eine Aussage stach besonders hervor.

Historische Interpretationen deuten darauf hin:

das system bleibt in der tiefe offen.

Das ist genau die Formulierung, nach der jeder Mining-Investor sucht.

Offen in der Tiefe.



Und historisch gesehen wurden genau dort einige der größten Entdeckungen gemacht.

Denn wenn das System offen bleibt, könnte die historische Inventur nur ein Teil des Gesamtbildes sein.

Und genau das erzeugt große Neubewertungen.

Niemand wurde bei American Tungsten euphorisch, weil Investoren glaubten, die Ressource würde für immer gleich bleiben.

Investoren wurden euphorisch, weil sie glaubten, dass sie größer werden könnte.

Die gleiche Logik gilt hier.

Magno entwickelt sich zu einem district

Die Wolfram-Story allein reicht bereits aus, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Doch Magno wird deutlich größer als nur ein einzelnes Wolfram-Ziel.



GoldHaven kontrolliert inzwischen mehr als:

37.000 Hektar

Und die jüngsten Explorationsarbeiten identifizieren weiterhin:

Wolfram-Skarne

Silber-Blei-Zink-Mineralisierung

Kupferziele

Molybdän-Vorkommen

intrusive Systeme

mehrere mineralisierte Korridore



Das sieht immer weniger nach einer einzelnen Lagerstätte aus.

Und immer mehr nach einer distriktweiten Chance.

Genau solche Storys können Investoren überraschen.

und dann gibt es noch indium

Hier wird es zusätzlich spannend.

Denn GoldHaven ist nicht nur Wolfram.

Das Unternehmen meldete kürzlich Werte von bis zu:

334 ppm Indium

aus Oberflächenproben.

Die meisten Investoren verstehen Indium noch immer nicht.

Das könnte sich ändern.

Der Indiumpreis ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.



Das Metall wird zunehmend in Verbindung gebracht mit:

Halbleitern

photonischen Chips

KI-Infrastruktur

Glasfasertechnologie

moderner Kommunikation



Die Wolfram-Story bringt Investoren durch die Tür.

Die Indium-Story könnte sie später dabeihalten.

Bei einer Bewertung von rund 10 Mio. € wird GoldHaven weiterhin behandelt wie ein Unternehmen, das noch versucht, etwas zu finden.

Die neuesten Informationen deuten jedoch auf etwas ganz anderes hin.



Das Unternehmen verfügt bereits über:

historische Bohrungen

historische Wolfram-Inventur

starke historische Gehalte

ein vollständig finanziertes Bohrprogramm

ein in der Tiefe offenes System

distriktweites Potenzial

aufkommendes Indium-Exposure

Jetzt kommt der Teil, der zählt.

Die Bohrkrone.

Denn wenn das Management erfolgreich validiert und erweitert, was frühere Betreiber bereits entdeckt haben, könnten Investoren GoldHaven sehr anders betrachten.

Und wenn das passiert, dürfte die heutige Bewertung möglicherweise nicht lange bei 10 Mio. € bleiben.

Hinweis zur historischen Schätzung: Die hierin erwähnte historische Schätzung gilt gemäß NI 43-101 als "historical estimate" und ist nicht aktuell oder NI 43-101-konform. Die Schätzung basiert auf öffentlich zugänglichen historischen Berichten von Shell Canada Resources und wurde weder vom Unternehmen noch von einer qualifizierten Person unabhängig verifiziert. Anleger sollten sich nicht auf diese historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve verlassen. Zusätzliche Bohrungen, Verifizierungen und technische Arbeiten wären erforderlich, um die Schätzung zu bestätigen oder hochzustufen. Mineralisierungen, Ressourcen oder Bewertungen benachbarter oder vergleichbarer Projekte sind nicht zwangsläufig indikativ für die Mineralisierung des Magno-Projekts.



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