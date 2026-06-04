VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BF541080
|343000.000
|47533257.70
|138.5809
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56513179.77
|75.7549
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BQQP9F84
|36950000.000
|3563304752.01
|96.4359
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BDFBTQ78
|29775000.000
|1992798754.82
|66.9286
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BYWQWR46
|10350000.000
|618238223.59
|59.7332
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1185757300.11
|102.6630
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BDS67326
|3806000.000
|263793002.89
|69.3098
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|353198011.69
|61.9646
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172037433.72
|35.8411
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BMC38736
|76550000.000
|9068344064.83
|118.4630
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BMDH1538
|18600000.000
|217403693.99
|11.6884
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-03
|IE00BMDKNW35
|43750000.000
|677745907.41
|15.4913
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0000H445G8
|420000.000
|6965730.22
|16.5851
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0002PG6CA6
|81100000.000
|1570872131.77
|19.3696
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0005B8WVT6
|630000.000
|13954605.60
|22.1502
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000YU9K6K2
|22890000.000
|2646793289.14
|115.6310
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13586750.08
|20.5860
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15434631.88
|27.8101
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10951158.34
|17.3828
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000M7V94E1
|44670000.000
|2694403939.16
|60.3180
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|351635504.44
|35.0934
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000YYE6WK5
|127450000.000
|7983096900.87
|62.6371
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66736701.05
|24.9576
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0007I99HX7
|1500000.000
|37340121.19
|24.8934
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13999749.33
|25.4541
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-03
|IE0007Y8Y157
|26550000.000
|894992427.54
|33.7097
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000QYDXKV5
|350000.000
|6882521.51
|19.6643
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-03
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4921002.43
|19.6840
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