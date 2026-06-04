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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
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PR Newswire
04.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-03 IE00BF541080 343000.000 47533257.70 138.5809
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-03 IE00BF540Z61 746000.000 56513179.77 75.7549
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-03 IE00BQQP9F84 36950000.000 3563304752.01 96.4359
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-03 IE00BDFBTQ78 29775000.000 1992798754.82 66.9286
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-03 IE00BYWQWR46 10350000.000 618238223.59 59.7332
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-03 IE00BQQP9G91 11550000.000 1185757300.11 102.6630
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-03 IE00BDS67326 3806000.000 263793002.89 69.3098
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-03 IE00BQQP9H09 5700000.000 353198011.69 61.9646
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-03 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172037433.72 35.8411
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-03 IE00BMC38736 76550000.000 9068344064.83 118.4630
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-03 IE00BMDH1538 18600000.000 217403693.99 11.6884
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-03 IE00BMDKNW35 43750000.000 677745907.41 15.4913
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-03 IE0000H445G8 420000.000 6965730.22 16.5851
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-03 IE0002PG6CA6 81100000.000 1570872131.77 19.3696
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-03 IE0005B8WVT6 630000.000 13954605.60 22.1502
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-03 IE000YU9K6K2 22890000.000 2646793289.14 115.6310
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-03 IE000B9PQW54 660000.000 13586750.08 20.5860
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-03 IE0001J5A2T9 555000.000 15434631.88 27.8101
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-03 IE0005TF96I9 630000.000 10951158.34 17.3828
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-03 IE000M7V94E1 44670000.000 2694403939.16 60.3180
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-03 IE000NXF88S1 10020000.000 351635504.44 35.0934
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-03 IE000YYE6WK5 127450000.000 7983096900.87 62.6371
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-03 IE000J6CHW80 2674000.000 66736701.05 24.9576
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-03 IE0007I99HX7 1500000.000 37340121.19 24.8934
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-03 IE000SBU19F7 550000.000 13999749.33 25.4541
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-03 IE0007Y8Y157 26550000.000 894992427.54 33.7097
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-03 IE000QYDXKV5 350000.000 6882521.51 19.6643
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-03 IE000YYVSM16 250000.000 4921002.43 19.6840
© 2026 PR Newswire
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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