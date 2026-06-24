VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BF541XXX
|443000.000
|61644321.20
|139.1520
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BF540XXX
|746000.000
|56356862.56
|75.5454
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BQQP9XXX
|36150000.000
|3189089561.90
|88.2182
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BDFBTXXX
|30875000.000
|1854543131.78
|60.0662
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|565653258.58
|57.1367
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BQQP9XXX
|11300000.000
|1055815322.20
|93.4350
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BDS67XXX
|3750000.000
|259586099.36
|69.2230
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|348467823.88
|61.1347
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BL0BMXXX
|4800000.000
|168510583.06
|35.1064
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BMC38XXX
|78650000.000
|9197201072.03
|116.9383
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BMDH1XXX
|13900000.000
|137859046.95
|9.9179
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-06-23
|IE00BMDKNXXX
|42400000.000
|637440409.09
|15.0340
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0000H44XXX
|420000.000
|6652307.25
|15.8388
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0002PG6XXX
|83000000.000
|1504430895.40
|18.1257
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0005B8WXXX
|630000.000
|14126937.52
|22.4237
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000YU9KXXX
|23990000.000
|2222616120.51
|92.6476
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000B9PQXXX
|510000.000
|10783775.44
|21.1447
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0001J5AXXX
|605000.000
|16636015.33
|27.4975
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0005TF9XXX
|630000.000
|11079524.92
|17.5865
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000M7V9XXX
|44570000.000
|2503561275.23
|56.1714
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000NXF8XXX
|8970000.000
|282739037.66
|31.5205
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000YYE6XXX
|124000000.000
|7220561960.85
|58.2303
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000J6CHXXX
|2674000.000
|66942436.40
|25.0346
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0007I99XXX
|1500000.000
|36829020.35
|24.5527
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000SBU1XXX
|500000.000
|12478965.26
|24.9579
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-06-23
|IE0007Y8YXXX
|28150000.000
|871122272.00
|30.9457
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000QYDXXXX
|500000.000
|9825822.57
|19.6516
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-06-23
|IE000YYVSXXX
|800000.000
|15256301.64
|19.0704
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