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WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
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PR Newswire
24.06.2026 08:06 Uhr
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VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-23 IE00BF541XXX 443000.000 61644321.20 139.1520
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-23 IE00BF540XXX 746000.000 56356862.56 75.5454
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-06-23 IE00BQQP9XXX 36150000.000 3189089561.90 88.2182
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-06-23 IE00BDFBTXXX 30875000.000 1854543131.78 60.0662
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-06-23 IE00BYWQWXXX 9900000.000 565653258.58 57.1367
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-06-23 IE00BQQP9XXX 11300000.000 1055815322.20 93.4350
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-06-23 IE00BDS67XXX 3750000.000 259586099.36 69.2230
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-06-23 IE00BQQP9XXX 5700000.000 348467823.88 61.1347
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-06-23 IE00BL0BMXXX 4800000.000 168510583.06 35.1064
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-06-23 IE00BMC38XXX 78650000.000 9197201072.03 116.9383
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-06-23 IE00BMDH1XXX 13900000.000 137859046.95 9.9179
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-06-23 IE00BMDKNXXX 42400000.000 637440409.09 15.0340
VanEck New China UCITS ETF 2026-06-23 IE0000H44XXX 420000.000 6652307.25 15.8388
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-06-23 IE0002PG6XXX 83000000.000 1504430895.40 18.1257
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-06-23 IE0005B8WXXX 630000.000 14126937.52 22.4237
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-06-23 IE000YU9KXXX 23990000.000 2222616120.51 92.6476
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-06-23 IE000B9PQXXX 510000.000 10783775.44 21.1447
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-06-23 IE0001J5AXXX 605000.000 16636015.33 27.4975
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-06-23 IE0005TF9XXX 630000.000 11079524.92 17.5865
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-06-23 IE000M7V9XXX 44570000.000 2503561275.23 56.1714
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-06-23 IE000NXF8XXX 8970000.000 282739037.66 31.5205
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-06-23 IE000YYE6XXX 124000000.000 7220561960.85 58.2303
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-06-23 IE000J6CHXXX 2674000.000 66942436.40 25.0346
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-06-23 IE0007I99XXX 1500000.000 36829020.35 24.5527
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-06-23 IE000SBU1XXX 500000.000 12478965.26 24.9579
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-06-23 IE0007Y8YXXX 28150000.000 871122272.00 30.9457
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-06-23 IE000QYDXXXX 500000.000 9825822.57 19.6516
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF 2026-06-23 IE000YYVSXXX 800000.000 15256301.64 19.0704
© 2026 PR Newswire
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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